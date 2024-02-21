退休漢生膽石經多次手術後不治　專家指醫生鎅闊膽管時或「鎅過龍」 (14:47)

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作有利害關係方。

法醫歐陽覺謙供稱，解剖顯示事主肺部有發炎、心內膜下有心肌梗塞，及腸胃內的手術縫合完整無缺。他分析事主直接死因是支氣管肺炎及急性心肌梗塞，前因是十二指腸穿孔導致腹膜炎。

現任東區醫院外科顧問醫生及主管賴俊雄，以專家證人身份作供，相信事主於同年8月25日接受膽管鏡檢查時，十二指腸已出現穿孔，有機會是醫生嘗試鎅闊膽管入口以拖出擔石時，鎅穿十二指腸。因為在進行膽管鏡檢查時，膽管鏡會噴出氣體以擴闊膽管，同時醫生持續進行X光檢查。賴翻閱該些X光照片，發現事主腹內有氣體泄漏，顯示當時十二指腸出現穿孔，惟「好可惜，做內視鏡醫生睇唔到X光有唔正常嘅氣體」。

醫管局代表問到，有證供推測事主的十二指腸穿孔屬於細小穿孔，應是在膽管鏡檢查時被引導線所傷，但賴稱引導線很少導致穿孔。醫管局代表又指，負責膽管鏡檢查的羅博頤醫生在檢查後已思疑出現穿孔，賴指如果羅當時有思疑，首要任務應是立刻為事主進行CT掃描，惟院方至兩天後才進行CT掃描。