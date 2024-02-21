退休漢生膽石經多次手術後不治　專家指醫生鎅闊膽管時或「鎅過龍」 (14:47)

74歲退休漢2020年因生膽石前往瑪麗醫院就醫，在接受膽管鏡檢查後出現內臟出血及心口痛，經過多次手術後不治。死因研訊今日（21日）繼續，外科專家醫生指出有理由相信事主接受膽管鏡檢查時十二指腸已穿孔，並指有機會是醫生嘗試鎅闊膽管時，「鎅大咗，或者鎅過龍」而導致事主出現十二指腸穿孔的併發症。
事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作有利害關係方。
法醫歐陽覺謙供稱，解剖顯示事主肺部有發炎、心內膜下有心肌梗塞，及腸胃內的手術縫合完整無缺。他分析事主直接死因是支氣管肺炎及急性心肌梗塞，前因是十二指腸穿孔導致腹膜炎。
現任東區醫院外科顧問醫生及主管賴俊雄，以專家證人身份作供，相信事主於同年8月25日接受膽管鏡檢查時，十二指腸已出現穿孔，有機會是醫生嘗試鎅闊膽管入口以拖出擔石時，鎅穿十二指腸。因為在進行膽管鏡檢查時，膽管鏡會噴出氣體以擴闊膽管，同時醫生持續進行X光檢查。賴翻閱該些X光照片，發現事主腹內有氣體泄漏，顯示當時十二指腸出現穿孔，惟「好可惜，做內視鏡醫生睇唔到X光有唔正常嘅氣體」。
醫管局代表問到，有證供推測事主的十二指腸穿孔屬於細小穿孔，應是在膽管鏡檢查時被引導線所傷，但賴稱引導線很少導致穿孔。醫管局代表又指，負責膽管鏡檢查的羅博頤醫生在檢查後已思疑出現穿孔，賴指如果羅當時有思疑，首要任務應是立刻為事主進行CT掃描，惟院方至兩天後才進行CT掃描。