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受廿萬報酬利誘從瑞士運毒返港　25歲女機場被捕 (14:35)

警方發現有毒販利用免費歐遊招攬年青人協助販毒，昨日（20日）聯同海關在機場截查一名25歲本地女子，在其行李內檢獲值逾800萬元的可卡因。

將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄表示，根據情報發現有三合會招募年青人，以免費酒店住宿吸引他們到歐洲旅遊，再要求對方按指示在當地提取毒品偷運回港。經深入調查，警方聯同海關於昨日（20日）展開以情報主導的反毒品行動，在香港國際機場截查一名25歲由瑞士返港本地女子，在其行李箱內發現一批個人護理產品，包括沐浴露、護髮素，以及咖啡粉、奶粉、零食及一本書，經海關人員檢驗發現該批物品均藏有可卡因，再進一步搜查行李箱後，亦在夾層內檢獲14包可卡因，檢獲的可卡因共重約8公斤，市值約810萬元。警方隨即拘捕該名女子，她正被扣留調查，將被暫控一項販運危險藥物罪，並於明日（22日）在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

據悉，被捕女子報稱為美容師，在瑞士逗留約10日，事成後可收取20萬元報酬。

警方發現毒販利用年青人搵快錢心態，每次提供數萬至數十萬元報酬，又以免費旅行招攬年青人協助販毒，並以不同藉口說服年青人幫助販毒，以今次案件為例，毒販聲稱可卡因已混入護理產品及食品內，及收藏於行李箱夾層，訛稱可輕易避過執法人員偵查，風險極低。

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