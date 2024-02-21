楊潤雄指公帑資助商業項目或涉敏感資料不宜披露　謝偉俊：以商業秘密作「金鐘罩」削議會監察 (13:42)

謝偉俊說，立法會議員增加，但監察功能卻沒有加強，稱立法會是唯一可以擔當監察者角色的機關，「如果當局下下都用商業秘密做金鐘罩......唔畀我哋查、唔畀我哋知道資料，咁我哋點做呢個角色呢？」他認為在適當情况時，應容許議員在保密情况下閱覽涉商業機密的文件，「令立法會真真正正有佢唯一、甚至相對仲係有力嘅功能，去令我哋可以做一啲監察角色」他亦問及就北部都會區及交椅洲人工島等涉公私營合作或龐大公帑開支的項目，會否可採用有關做法。

楊潤雄回應指，明白立法會的其中一個工作是監察政府財政，政府的態度及工作方向是積極配合立法會，當議員覺得資料不足，當局亦會盡量補充。不過他認為，每宗個案可披露的資料多少，要考慮實際情况，又說立法會監察工作應主要圍繞事件中政府職能、是否有盡責，涉及商業敏感資料未必適宜完全披露。

實政圓桌田北辰表示，若大型盛事做不好，會影響香港形象及令市民失望，稱屬無形資產，不能以商業秘密凌駕。他又關注，當局日後會否就大型盛事的「逃生條款」，再設「逃生條款」。經民聯陸瀚民就指，表演賽主辦方以獲得政府M品牌作宣傳，認為「過橋抽板」的情况不理想，關注政府會否推出新機制確保大型盛事不再「甩轆」。

楊潤雄表示，政府會在各大型盛事中盡力提供協助，但有些因素政府未必能直接影響、主辦方未能完全控制，不想估計盛事中一定會有出錯，「要防哂咁多嘢」，亦擔心設太多條款會嚇怕主辦機構，規管太強會令人覺得不合理，強調要取得平衡。他認為，重點不是要多設逃生條款，而是要完善制度。