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麥美娟稱政府非常重視賀國慶　各政策局已開展前期工作 (13:04)

今年是中華人民共和國成立75周年。民建聯議員鄭泳舜提出口頭質詢，關注特區政府有關慶祝國慶的工作計劃。民政及青年事務局長麥美娟強調，今年國慶比以往不一樣，政府對此「非常重視」，政務司長和政務司副司長早在今年1月與地區治理領導委員會及地區治理專組開會時，已指示所有決策局準備一系列國慶活動，各政策局現已開展前期工作，例如就宣傳方面作規劃及準備。除了一年一度的煙花匯演、文藝匯演、升旗儀式外，全港18區民政事務處也會聯同當區的區議會籌辦具地區特色的國慶活動。

鄭泳舜問政府會否提供國慶期間優惠，以及要求國家贈送兩隻大熊貓，與社會各界賀國慶。麥美娟回應，政務司長和政務司副司長曾在今年1月的會議上提及節日優惠，希望與市民共賀國慶。至於要求國家送兩隻大熊貓，她指，會與有關部門商討。

民建聯議員黃英豪關注政府會否在更多的政府轄下建築物，以及由政府擔任大股東的港鐵範圍內懸掛國旗。麥美娟指，在今年1月時，政務司長和政務司副司長已吩咐要有更多及更具創意的宣傳品。而去年由政務司副司長帶領下，共有12萬件國旗或其他國慶裝飾等宣傳品在政府建築物展示，較其他年份只有數萬件國慶宣傳品為多，並相信今年政府建築物會增添更多國慶宣傳品和展示點。

經民聯議員劉業強認為新界鄉郊地區在過往國慶時，都會村內懸掛國旗，關注今年會否利用新界鄉郊的古蹟特色來賀國慶。麥美娟回應指，會與鄉議局及鄉事委員會共同努力，商討有否具地區特色的裝置或擺設可以賀國慶。

民建聯議員何俊賢關注政府會否提供一個中央平台，支援民間行業團隊合作賀國慶。麥美娟相信，在政務司長和副司長帶領下，會比以往做得更好，在完善地區治理工作後，希望減省不必要的等待時間，讓社會各界紀念國慶。

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