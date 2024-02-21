23條立法｜鄧炳強：市民須認清抹黑立法的外部勢力　吳秋北倡設送內地審訊機制 (12:18)

律政司副司長張國鈞及保安局長鄧炳強出席立法會前廳交流會後會見傳媒，鄧炳強早前批評「自由亞洲電台」抹黑立法，對於「自由亞洲電台」是否違反境外干預或間諜罪，他表示難以概括評論個案是否違法，惟若刻意以錯誤信息抹黑立法工作，政府必須讓市民認清這些外國勢力的「嘴臉」。
鄧炳強指交流會中談及三個重點，包括煽動意圖、國家秘密及境外干預。就煽動意圖方面，鄧稱單純批評政府不會違法，法例只針對煽動及挑撥言論，如基於事實作出評論則不會違法；國家秘密及境外干預則需分別符合3大犯罪元素才會違法，前者為無合法權限、相當可能違反國家安全及符合法例定明的7大犯罪範圍內，後者則為配合境外勢力、有不當行為如明知而作出關鍵失實行為，及有干預選舉、立法會等行為才會入罪。
他亦指現時煽動罪行方面，法庭在羊村案中提及，以一些誤導性文書煽動市民憎恨政府，有機會令社會混亂可非常嚴重，現時法例判刑未必足夠，故檢視訂立足夠刑期，冀反映罪行的嚴重性。他未有回應現時諮詢期收到多少意見，以及何時會向立法會提交法案。
工聯會立法會議員吳秋北則認為，23條立法應參考《港區國安法》，設立可將案件送回內地審訊的機制。他指國安法中如有重大案件，已有機制將案件交由內地處理，認為若23條立法後，遇上香港未能處理的案件時，或同樣需由國家出手，故提出可考慮設立相關機制。他亦指，政府因應現時國際情况下，相關犯罪行為或會更加隱蔽，政府於偵查及情報工作要有更多手段應對。
張國鈞則重申政府會盡快完成立法，冀市民把握機會在諮詢期內發表意見。