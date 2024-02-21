23條立法｜鄧炳強：市民須認清抹黑立法的外部勢力　吳秋北倡設送內地審訊機制 (12:18)

鄧炳強指交流會中談及三個重點，包括煽動意圖、國家秘密及境外干預。就煽動意圖方面，鄧稱單純批評政府不會違法，法例只針對煽動及挑撥言論，如基於事實作出評論則不會違法；國家秘密及境外干預則需分別符合3大犯罪元素才會違法，前者為無合法權限、相當可能違反國家安全及符合法例定明的7大犯罪範圍內，後者則為配合境外勢力、有不當行為如明知而作出關鍵失實行為，及有干預選舉、立法會等行為才會入罪。

他亦指現時煽動罪行方面，法庭在羊村案中提及，以一些誤導性文書煽動市民憎恨政府，有機會令社會混亂可非常嚴重，現時法例判刑未必足夠，故檢視訂立足夠刑期，冀反映罪行的嚴重性。他未有回應現時諮詢期收到多少意見，以及何時會向立法會提交法案。

工聯會立法會議員吳秋北則認為，23條立法應參考《港區國安法》，設立可將案件送回內地審訊的機制。他指國安法中如有重大案件，已有機制將案件交由內地處理，認為若23條立法後，遇上香港未能處理的案件時，或同樣需由國家出手，故提出可考慮設立相關機制。他亦指，政府因應現時國際情况下，相關犯罪行為或會更加隱蔽，政府於偵查及情報工作要有更多手段應對。

張國鈞則重申政府會盡快完成立法，冀市民把握機會在諮詢期內發表意見。