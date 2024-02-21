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消委會7年間接1205宗涉家居裝修投訴　倡訂標準報價單及設認證制度 (11:48)

消委會於2017年至2023年間，共接獲1205宗有關家居裝修服務的投訴，大部分與服務質素有關，涉及總金額逾2.7億元。消委會研究檢視行業情况，發現每5位受訪者就有1人曾與裝修公司發生糾紛，最常涉及工程延誤；另有不少相關廣告誇張失實，大部分報價單不夠全面及詳細，業界對遵守法規態度鬆懈。消委會建議，要設立標準報價單範本及政府認可的認證制度、實行「另類爭議解決機制」，並加強消費者教育。

消委會透過分析涉家居裝修的投訴個案、訪問505人、與業界及持分者深度訪談等形式調查，分析消費者於家居裝修中常遇問題。於認知和資料搜集階段，消委會發現58%受訪者認為難以比較不同格式的報價單、55%認為市面上太多良莠不齊的家居裝修公司供選擇。消委會亦檢視225個廣告樣本，發現部分內容誇張及難以查證、提及優惠時含糊。

於施工前的階段，消委會於去年第2季以神秘顧客⾝分與59間家居裝修公司及14個網上配對平台接觸，根據預設的家居裝修工程要求索取報價，並在香港測量師學會的協助下評估40份初步報價單，當中大部分不夠全面或詳細，僅38%有列明所有工程細項，所羅列的工程項目亦不盡相同，部分收費條款亦不清晰。消委會又說，部分家居裝修公司在遵守法規方面態度鬆懈，提到有四分之三公司建議只需檢視單位平面圖，毋需進一步核實牆身性質，便可進行拆牆工程。

於施工、完工及後續跟進的兩個階段，消委會發現有19%受訪者曾與裝修公司發生糾紛，當中61%涉工程延誤、39%涉施工質素欠佳，最終有21%未能與公司協商解決糾紛。

消委會提出4項建議

考慮公營機構及業界意見、消費者顧慮及參考其他市場做法，消委會提出4個建議，包括訂立標準報價單範本，涵蓋3大範疇，如工程內容與價格方面，應列明工程項目的詳細說明、施工時間表等；運作方面應列出變更或後加工程的處理、完工標準等；保養、權利及補償方面，則應列出括工程延期的安排及補償、「執漏」及保養期。消委會亦建議加入冷靜期、另類爭議解決機制等條款。

消委會亦建議要設立政府認可的認證計劃，按不同家居裝修公司的規模，制定有不同要求的分級認證，標準應涵蓋客觀及主觀核心能力，包括財務穩健、過往記錄及爭議解決程序、客戶滿意度等，並由合資格的行業或專業協會作為認證機構。消委會又提出，應採用「另類爭議解決機制」，支持「先調解」；若不成功，可選擇仲裁或專家裁定。

消委會又認為應加強消費者教育，包括由政府部門或相關機構分享更多基本裝修資訊，如提供網上「資訊包」、在不同住宅屋苑設立資訊站等，涵蓋常見家居裝修的工作流程、家居裝修合約或報價單上的重要事項等內容。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 家居裝修

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