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張炳良：香港不能單靠多搞盛事而重返世界舞台　若社會暢所欲言就不會「玩完」 (10:54)

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）早前在英國《金融時報》撰文，稱「香港已玩完」。前運輸及房屋局長張炳良指，無論是香港「玩完論」抑或早前的「遺址論」，都反映內地或國際對香港現况的質疑正在升溫，認為國家及香港均應深思，為何過去長期知華親華的美歐澳學者，近年紛紛變成疑中、反中派，不要輕易訴諸「反共反華勢力忘我之心不死」論。

張炳良在本報撰文表示，香港「不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事，便可輕易返回世界舞台中央」，認為香港經歷過2019年的悲劇後已大不如前，加上回歸後錯失不少機會，而在中美角力下，香港與國家榮辱與共，不能返回以往中西「左右逢源」的日子，香港應思考如何在新地緣政治環境下重塑中西、中外之間的橋樑角色，讓世人看見中國活潑、自由開放的一面，尋找新出路。

張炳良指，內地希望藉香港利用其另制特色及國際化，對國家發展作出更大貢獻，故不會讓香港「玩完」。他亦提醒，香港應負上「港人治港」的主體責任，現在必須居危思變，在新變局下能否鞏固及善用自身優勢，例如市場開放、司法健全、便利營商等，深化產業轉型，政府亦要把握國安法下對經濟市場、國際化城市和公民社會的治理藝術，避免出現「抓得過死或自我設限」，影響本來的生活和工作氛圍。

張炳良又認為，中國增速放緩，亦不等於繁榮結束，反而崛起大勢已成，若增長率能於4.5%至5%左右穩定下來已屬不俗，相信中國的體制有缺陷也有其韌力，不會停止改革，「總體上仍能在矛盾中前進。」而當香港仍能匯聚本地、內地及海外人才，「社會上人心振奮、暢所欲言、創意自由、敢於作為，自信地面對不能迴避的新環境挑戰時，香港就不會『玩完』」。

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