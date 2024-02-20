啟德女工19樓外牆安裝金屬鋁板及玻璃 棚架突塌下砸斃兩人 (23:29)

消防處署理助理消防區長李紹暉指，消防於下午4時56分接報，5分鐘到達現場，涉事樓宇為一幢在建的30樓高的住宅，現場有5名傷者，其中兩人被困，共疏散900人。

據了解，隨棚架墜下的女工有扣安全繩，而4名在地面的工友當時是途徑事發地點，躲避不及被砸中。溫治平說，調查仍在進行中，暫無法確認問題所在，而調查方向包括竹棚架的設計、架設、使用及設計是否有問題，若發現有人違反職安健法例的情况，必會提出檢控；亦已發出暫時停工通知書，停止相關承建商使用或更改地盤內的竹棚架。

溫說，有關地盤於年初五（14日）復工，承建商有委派合資格人士對棚架作檢測。至於被問到承建商過往工業意外的紀錄，溫表示，未有承建商過往的工業意外的紀錄，涉事地盤亦未有發生死亡或嚴重工業意外的前科，但會加強對屢犯的承建商的巡查。

屋宇署總主任/地盤監察陳婉明則表示，承建商有責任確保竹棚設計及結構安全穩固，屋字署會繼續全部調查事故原因。

警務處東九龍總區重案組總督察郭靜怡說，會連同政府各部門及專家深入調查事件原因，若發現人為疏忽，會進行刑事調查和檢控。