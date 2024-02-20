啟德地盤塌棚架釀兩死 其中一死者農曆新年後首日開工 (20:20)

據她初步所知，涉事棚架是臨時加建的，用作安裝圍欄、幕牆等。承建商協興有職員到聯合及伊利沙伯醫院了解事件。

蕭倩文呼籲承建商及僱主儘快交待意外原因，並協助家屬善後。承建商協興過往曾發生其他致命工業意外，蕭呼籲該公司檢視安全系統是否出了問題，嚴正處理，又相信勞工處及政府會加大力度執法。

蕭倩文呼籲長假期後、重新開工前，地盤對棚架「要睇緊啲」、加強檢查。2021年曾發生有同類意外，一名工人被棚架壓傷致死，當日3號風球。今次意外原因暫時未知。

立法會議員梁子穎表示，目前規定搭棚師傅要接受培訓，要有10年經驗才可簽發棚架合格證書，並要每3年接受一次再培訓。搭好的棚架，要每2星期檢查一次是否安全。今次意外原因仍要調查，了解是否涉及天氣或人為原因。