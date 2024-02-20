售未成年少女初夜　賣淫集團3人囚18至45個月　嫖客囚19個月　 (17:35)

4名被告為地產經紀李家良（45歲）、助理工程督察鄭嘉華（31歲）、地盤工人司徒詠祖（21歲）、鋼琴教師廖靜雯（33歲）。暫委法官黃士翔引述創傷報告指，少女X對事件感內疚和自責，出現創傷後遺症（PTSD）徵狀；Y則在會面拒絕回答問題，稱「無嘢能夠幫到我」，心理學家首次接觸精神打擊大到無法說話的個案，診斷Y有PTSD和抑鬱徵狀。

法官表示，辯方稱X和Y自願同意性交和賣淫，惟她們案發時不足16歲，顯然沒有深思熟慮。法官接納被告沒有使用暴力迫使她們賣淫，但被告用手袋和金錢為報酬，屬於利誘性交易。法官又指，部分被告曾在Telegram群組討論賣淫情况，並安排酒店和交通方式，形容是集團式運作。

針對各人角色，法官指李家良付錢與X性交，明顯鼓勵賣淫集團，李的前途遭打擊也是咎由自取，判囚19個月；Y視鄭嘉華為男友，鄭卻安排Y服務嫖客，屬積極參與賣淫，判囚45個月。至於司徒詠祖安排X賣淫，在案中有聯絡人的角色，判囚18個月；廖靜雯曾安排性交易和瓜分肉金，判囚21個月。