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售未成年少女初夜　賣淫集團3人囚18至45個月　嫖客囚19個月　 (17:35)

警方揭發一宗操控兩名未成年少女賣淫案，有人以2萬元售出15歲少女的「初夜」，其中一名少女事後僅獲100元。案中3名賣淫集團成員和一名嫖客承認賣淫、與16歲以下女童非法性交等共17罪，今（20日）於區院判囚18個月至45個月不等。法官強調，兩名少女心智尚未成熟，「就算未成年人真的提出性交或賣淫要求，成年人應加以勸阻，而非利用對方的無知，令自己獲益」。

4名被告為地產經紀李家良（45歲）、助理工程督察鄭嘉華（31歲）、地盤工人司徒詠祖（21歲）、鋼琴教師廖靜雯（33歲）。暫委法官黃士翔引述創傷報告指，少女X對事件感內疚和自責，出現創傷後遺症（PTSD）徵狀；Y則在會面拒絕回答問題，稱「無嘢能夠幫到我」，心理學家首次接觸精神打擊大到無法說話的個案，診斷Y有PTSD和抑鬱徵狀。

法官表示，辯方稱X和Y自願同意性交和賣淫，惟她們案發時不足16歲，顯然沒有深思熟慮。法官接納被告沒有使用暴力迫使她們賣淫，但被告用手袋和金錢為報酬，屬於利誘性交易。法官又指，部分被告曾在Telegram群組討論賣淫情况，並安排酒店和交通方式，形容是集團式運作。

針對各人角色，法官指李家良付錢與X性交，明顯鼓勵賣淫集團，李的前途遭打擊也是咎由自取，判囚19個月；Y視鄭嘉華為男友，鄭卻安排Y服務嫖客，屬積極參與賣淫，判囚45個月。至於司徒詠祖安排X賣淫，在案中有聯絡人的角色，判囚18個月；廖靜雯曾安排性交易和瓜分肉金，判囚21個月。

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