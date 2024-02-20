城巴將重新分類巴士線　重組南區及中西區線並分段收費 (17:26)

城巴今日舉行傳媒新春午宴，席上公布將推行「主幹線」推廣計劃，城巴指，14條主幹線為「重點推介」的路線，根據客量、對乘客出行方便程度等選定，部分路線車程時間或較港鐵快，形容如超市亦會推廣熱賣貨品、餐廳設廚師推介，城巴盼透過推廣路線分類系統，以路線特點命名，鼓勵市民多乘搭巴士。14條主幹線包括即將重組的來往黃竹坑及中環的4號線「薄扶林線」、來往啟德及啟德郵輪碼頭22D號線「啟德線」 、79X線「皇后山線」及即將有氫巴營運的20號線「窩打老道線」 。城巴稱，未來亦會繼續重組路線，打造更多新線加入主幹線系統。

另外，城巴亦計劃今年內，最快第二季起，於落實重組的巴士線指定巴士站安裝分段收費回贈機，以南區及中西區作為試點，在4號線及來往香港仔及長沙灣海麗邨的971號線，兩線途經的8個南區及3個中西區巴士站試行，包括香港仔海旁道及德輔道西等，並視乎情況再拓展至將軍澳及東區應用。回贈機以電池驅動，料每周換一次電，提供八達通及信用卡等電子支付選項。