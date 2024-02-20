23條立法｜立法影響學術自由？　城大校長梅彥昌：香港的事最好讓香港公民討論 (17:14)

談到正發展的城大（東莞）項目，梅彥昌稱有待國家教育部批出相關牌照。他指內地有龐大資源，城大應善用，又指自己在新加坡工作時很妒忌香港（so jealous of Hong Kong)，「幾乎想拉新加坡島過嚟，近住香港一齊」，笑說內地有商業機遇，「但唔敢講係good for politics（有利政治）啦，呢啲嘢唔好掂就好㗎喇」。

至於會否秉承前校長郭位「政教分離（the separation of politics and education）」辦學理念，梅彥昌稱「我唔知你講咩」，又說「我哋注重學生安全、學生鍾意做咩，做教育。至於其他，我無法解決世界上的問題，無法滿足所有人，但我作為校長可幫香港年輕人實踐理想」。

另外，城大自2019年反修例運動起，設校園管制措施，校門有閘機限制公眾進出。城大副校長（行政）李惠光說，暫未有全面重開時間表，但指師生認為現行做法非常好，又指訪客如需進校，可向校方申請。他稱過往全面開放時，校園不少有罪案發生，如學生物品被盜、廁所有人吸毒。