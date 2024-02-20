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老翁膽石手術失敗切胰脾亡　醫生供稱事主接受引流管治療後誘發心臟病 (15:57)

74歲退休漢2020年因生膽石前往瑪麗醫院就醫，在接受膽管鏡檢查後出現內出血及心口痛，經過多次手術後不治。死因研訊今日（20日）繼續，時任瑪麗醫院肝膽胰外科主管醫生供稱，事主接受引流管治療後，誘發他的心臟病發，要接受「通波仔」手術及服用薄血藥以解決心血管栓塞。惟薄血藥會令事主的內臟傷口難以癒合，變相需要持續為事主止血。

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作有利害關係方。

時任瑪麗醫院肝膽胰外科主管醫生張丹圖供稱，事主同年8月27日進行首次剖腹手術後，十二指腸的穿孔沒有癒合，反而出現感染及誘發了事主的心臟病。其後事主接受「通波仔」手術，發現心臟三條血管都有栓塞，分別有4成至8成栓塞，反映他的心臟栓塞是長期疾病，不可能是短時間內形成。

張丹圖提及，事主在9月30日「通波仔」手術後持續內出血，10月9日事主引流管大量出血，生命危殆。死因裁判官關注病患進行「通波仔」手術後需服用薄血藥，雖有利暢通心血管栓塞，但同時抗凝血的功效會令傷口難以癒合。張表示，事主服用薄血藥，單靠手術止血「喺盞搞」，因此於10月9日進行的切除胰臟和脾臟手術，從根本解決出血問題。張形容該手術有一半死亡風險，如非必要也不考慮，最終手術「救到佢，佢冇即時死亡。」

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