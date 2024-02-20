李家超指長假期外遊港人比入境旅客多屬常態　續爭盛事落戶本港 (11:24)

李家超出席行政會議前主動提及，外遊者與訪港旅客的比例約為1.5至2.5比1，而且去年全面通關後部份港人「報復式」外遊，進一步推高比例，加上粵港澳大灣區積極融合，兩地居民往來亦更頻繁。

李家超認為，要推動本港旅遊業，政府的角色有如編導和導演，各行業及從業員則要「演好各自角色」，包括提供優質服務、良好體驗，以吸引旅客消費逗留，令旅客有良好體會，將政府帶來的「人氣」，由業界和從業員變成「財氣」，重申業界要判斷從何提升競爭力和吸引力。

對於新加坡早前成功爭取美國歌手Taylor Swift世界巡迴演唱會的東南亞獨家主辦權。李家超指，無論演唱會、球賽、體育活動、文化大型活動，特區政府都會積極爭取，以期帶來經濟效益，政府會按實際情况爭取，亦會確保爭取時妥善運用公帑。他又認為爭取大型活動時的人際網絡屬重要因素，政府樂意與可以幫助爭取的人合作。