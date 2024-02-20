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黎智英案｜陳沛敏：黎智英設《蘋果》英文版為「打國際線」　冀外國領袖訂閱以表支持 (16:28)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今日踏入第29天審訊，《蘋果》時任副社長陳沛敏繼續作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【16:31】散庭，審訊明續。

【16:00】黎智英在5月12日召開會議商討英文版事宜，Whatsapp信息顯示陳沛敏因事未能出席，黎將會議的錄音發送給她。控方提供錄音的騰本予陳沛敏參考，她閱畢騰本後，供稱她當時聽完錄音，與中國組同事跟進如何協調英文版的工作，例如黎提及某類型的中國新聞需要翻譯為英文。控方追問黎所指是甚麼類型的新聞，陳補充是中國的維權新聞，以及香港有關警暴、人權自由的新聞。

法官李運騰在散庭前關注控方主問的進度，控方助理刑事檢控專員張卓勤表示，早前錯估明天可結束主問，現料周四可完成。法官杜麗冰亦提醒張注意審訊的進度。

【15:37】就英文版的開設，控方續展示群組信息，顯示黎智英曾提議「挖」任志強等人寫的文章，「或將『方方日記』的精髓每天翻譯一小段作為花絮等，不斷為英文版構思這些做法令其姿態生動是必須的」。陳指任應該是內地維權律師，她記得張劍虹曾與眾人討論時任英文版總編輯馮偉光是否合適，「我哋都冇乜異議」。

【15:13】陳沛敏確認Mark Clifford是壹傳媒董事會成員，但她只是後來才得悉。控方問陳指的「後來」是否她獲委任為《蘋果》公司董事後，陳回答《蘋果》曾牽涉將軍澳工業邨用地的案件，當時負責管理財務的管理層被捕或被邀請協助調查，會計部同事擔憂如果高層不能保釋，便沒有人簽支票批出稿費。

事後黎或張劍虹委任她、時任總編輯羅偉光等人為董事，她笑稱「咁如果到時有咩事，都有人簽支票呀」。陳補充，黎曾在「Live Chat」節目邀請Clifford擔任嘉賓，不過她印象最深是她2021年6月被捕後，當時公司的資金已被凍結，眼見跟多同事擔心公司會倒閉以及相關的賠償事宜，於是代表同事詢問董事局。

控方追問陳是否曾就停運一事諮詢董事局，陳稱「我嘅意見喺覺得應該要結束囉，因為我唔能，即係擔保啲同事，譬如佢哋提出啲問題，我哋繼續做落去會唔會畀人拉啊，即係我擔保唔到佢哋，但原來董事局⋯⋯」法官杜麗冰打斷陳的回答，指此部分屬「次要事項」（side matters），只需集中回答提問。

【14:50】另一信息顯示時任《蘋果》動新聞總監張志偉建議，「我想有一方法去打國際線，出我們蘋果英文版內容」，便是利用Patreon平台發布通訊，《蘋果》便毋須自行建立收費平台。控方問張為何使用「國際線」一詞，陳供稱她明白張的意思，「但係我自己就唔會用呢個名詞囉」，並解釋「國際線」是當時社會運動常用的用字。

法官李運騰則關注《蘋果》當時有否以任何形式參與社運，陳回答「我諗我唔會用參與（這個詞語），不過我哋嗰時嗰個態度，比較支持諒解一啲示威者嘅處境」，或支持示威的訴求，例如示威者希望爭取普選，「呢個都係符合黎生（黎智英）一向支持民主嗰個取態」。

陳續解釋，示威者所稱的「國際線」是透過國際支持，增加運動成功的機會，希望若示威者受鎮壓，國際社會可代為發聲，這種理解與黎稱希望透過英文版「得到國際支持，即係保護呀，都係相同嘅邏輯」。

【14:32】開庭。

控方繼續展示「English News」群組在2020年5月10日的信息，張劍虹總結經商討後初步訂出英文版通訊的做法，包括每天選取當天的新聞、專欄文章、專題報道等，翻譯或集結成通訊。陳沛敏在庭上補充，後來公司聘請馮偉光擔任英文版執行總編輯，「根據黎生訂嗰個原則」選取文章翻譯，而黎的原則可概括為著重中國新聞或外國讀者會關心的題材，「我諗都係比較批判性啲」，例如中美關係等等。

【13:01】休庭。

【12:46】控方提到，黎智英2020年5月11日向陳提及「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers)撰寫了一篇文章，着陳看看是否值得刊登，並盡快回覆他。《蘋果》翌日刊出〈羅哲斯：最可怕的母親節〉，文章引述羅哲斯指香港5月10日的母親節是「可怕的一天」，文章寫有記者的署名。陳確認該年5月仍有示威活動。

陳形容黎當時看來「好急」，希望她能盡快處理，陳覺得不如以新聞形式報道，簡單報道羅哲斯的觀點。法官李運騰問到，如果不是黎提及這篇文章，而是陳自行處理，會否仍覺得它有新聞價值？陳表示要視乎版位，「如果我有啲更重要嘅新聞我未必會出囉」。

陳續指，若然文章不是黎交給她，她會在當日所有新聞中衡量，「即係如果我而家抽空睇羅哲斯講嘅嘢呢，即係佢又不至於完全唔可以報道，或者毫無價值」，但「未必會放到咁大」，或會連同其他新聞一同刊出。陳同意若然不是黎，未必會按照最終新聞刊出的方式報道。

【12:20】黎智英的另一段信息提到，「獲得外國領袖的訂閱等於取得他們的支持，他們當然明白這一點，明白為何要這樣做，現在開設英文版，是吸引他們的好時機」。陳沛敏確認這是設立英文版的目的之一，亦相信黎覺得若有外國領袖訂閱英文版，「即係一種表態支持《蘋果日報》同埋支持佢（黎）」。

【12:12】開庭。

控方繼續展示黎智英在「English News」WhatsApp群組的信息，黎在5月10日轉發與其助手Mark Simon的信息，談及如果能邀請時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》的效果。

「想像一下那會帶來的知名度和影響，還會為我們帶來很大的支持，我知道這幾乎不可能達成，但我們可以試試嗎？」

陳沛敏在庭上補充，她理解黎智英認為如果彭斯也是《蘋果》英文版讀者，會令《蘋果》英文版知名度大增，在美國社會也會獲不少支持，「如果《蘋果日報》受到打壓，可能令美國社會支持《蘋果》，從而有壓力囉」，尤其是來自美國的壓力，亦是《蘋果》開設英文版的目的之一。至於何謂「壓力」，陳解釋「可能由言論上，會譴責呢啲打壓啦，或者採取一啲行動去，制裁？嗰類囉」。

【11:27】早休。

【11:12】信息顯示，張志偉亦列出對英文版的建議，包括認為可聯繫「世衛風波」記者Yvonne Tong、身處美國的梁繼平等寫文章、在本地重大新聞加上英文字幕、於Twitter經營英文內容等。黎其後在群組説「我會叫Mark先搞好美國方面發放這消息的方法和渠道」，陳確認是指Mark Simon。

陳估計黎之所以認為可找Mark Simon處理，是因為他與外國傳媒有聯絡或較熟悉，相信可透過他宣傳。

在群組中，陳提出「除了翻譯，可否請人直接寫關於香港問題的英文評論」。她在庭上解釋「既然都要畀錢人翻譯」，找以英語為母語者翻譯較理想，加上英文版的對象主要為外國讀者，認為張劍虹和黎智英可考慮「tailor-made（文章）畀佢哋自己個target reader，因為我唔覺得我哋實體報紙要去遷就英文版口味囉」。

【11:04】控方續展示另一組信息，時任動新聞平台總監張志偉在群組稱：

「如是要外國讀者主動訂閱我們英文版的newsletter，即我們要做有效的宣傳，reach到這班讀者，故我們要想好怎宣傳這是」

張志偉亦提及最終目標是「打國際線」，並建議在英美報章如《紐約時報》、《金融時報》等賣廣告，吸引訂閱。

控方問負責動新聞平台的張志偉於《蘋果》英文版的角色。陳表示由於設立英文版時涉及技術事宜，因此張要參與其中，但不肯定最終張有否負責宣傳事宜。陳同意，「打國際線」是黎創立英文版想取得的效果。

【10:51】陳沛敏續供稱，最終《蘋果》英文版由網上新聞的員工負責，會揀選部分《蘋果》中文文章翻譯成英文，而黎智英時常監察英文版，並對張劍虹「成日講佢（黎智英）對英文版要有咩內容嘅睇法，英文版同事都會跟住張生（張劍虹）啲指示去揀啲新聞」。

陳續指，英文版在網上刊出，她曾問及其他管理層是否有需要刊出英文實體版，最終眾人決定不在報紙刊出。她稱以其理解，決定基於外國讀者較難看到報紙。陳另確認，《自由之夏》特刊是其中一個有同時以中文和英文出版的例子。

【10:30】控方續引述文章提到《蘋果》的「增值」主要有兩大方面，「一是八卦式公義，二是國際文宣線」。陳沛敏在控方詢問下補充，《蘋果》亦是循「國際文宣線」的方向開設英文版，即「為咗吸引國際關注香港發生咩事」，而根據黎智英在群組所述，「咁樣對《蘋果》會有個保護嘅作用」，若英文版能吸引國際讀者，一旦《蘋果》受到打壓，「我諗國際社會都會支持」。

控方追問英文版有否旨在吸引某一國的關注，陳回答「我諗譬如美國啦，因為黎生都提過，最好有啲美國嘅政治人物因為咁樣而訂閱，咁就好喇」。

【10:05】控方繼續由助理刑事檢控專員張卓勤提問，範圍推展至《蘋果》在2020年5月醞釀開設英文版。黎智英在5月10日開設WhatsApp群組「English News」，群組成員包括時任社長張劍虹、陳沛敏等人。陳沛敏供稱，黎在開群組前數日在「飯盒會」等場合「應該都有口頭上提過」開設英文版。

黎5月10日在群組發信息提及：

「今日馮晞乾提議出英譯新聞電子版諗得過，反正現在翻譯網站翻譯成本低而快」

黎智英着各高層商量，然後再一同討論如何開設英文版。陳沛敏確認信息中的「馮晞乾」是專欄作家馮睎乾，馮在同年5月10日在《蘋果》專欄撰文〈不撐蘋果的100萬人〉，文中提到香港主流英文媒體只有《南華早報》，建議《蘋果》提供英文新聞，打破《南早》的壟斷。

【10:02】開庭。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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