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【持續更新】黎智英案｜陳沛敏：黎智英設《蘋果》英文版為「打國際線」　冀美國政治人物訂閱 (12:06)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨第28天審訊，《蘋果》時任副社長陳沛敏繼續作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【11:27】早休。

【11:12】信息顯示，張志偉亦列出對英文版的建議，包括認為可聯繫「世衛風波」記者Yvonne Tong、身處美國的梁繼平等寫文章、在本地重大新聞加上英文字幕、於Twitter經營英文內容等。黎其後在群組説「我會叫Mark先搞好美國方面發放這消息的方法和渠道」，陳確認是指Mark Simon。

陳估計黎之所以認為可找Mark Simon處理，是因為他與外國傳媒有聯絡或較熟悉，相信可透過他宣傳。

在群組中，陳提出「除了翻譯，可否請人直接寫關於香港問題的英文評論」。她在庭上解釋「既然都要畀錢人翻譯」，找以英語為母語者翻譯較理想，加上英文版的對象主要為外國讀者，認為張劍虹和黎智英可考慮「tailor-made（文章）畀佢哋自己個target reader，因為我唔覺得我哋實體報紙要去遷就英文版口味囉」。

【11:04】控方續展示另一組信息，時任動新聞平台總監張志偉在群組稱：

「如是要外國讀者主動訂閱我們英文版的newsletter，即我們要做有效的宣傳，reach到這班讀者，故我們要想好怎宣傳這是」

張志偉亦提及最終目標是「打國際線」，並建議在英美報章如《紐約時報》、《金融時報》等賣廣告，吸引訂閱。

控方問負責動新聞平台的張志偉於《蘋果》英文版的角色。陳表示由於設立英文版時涉及技術事宜，因此張要參與其中，但不肯定最終張有否負責宣傳事宜。陳同意，「打國際線」是黎創立英文版想取得的效果。

【10:51】陳沛敏續供稱，最終《蘋果》英文版由網上新聞的員工負責，會揀選部分《蘋果》中文文章翻譯成英文，而黎智英時常監察英文版，並對張劍虹「成日講佢（黎智英）對英文版要有咩內容嘅睇法，英文版同事都會跟住張生（張劍虹）啲指示去揀啲新聞」。

陳續指，英文版在網上刊出，她曾問及其他管理層是否有需要刊出英文實體版，最終眾人決定不在報紙刊出。她稱以其理解，決定基於外國讀者較難看到報紙。陳另確認，《自由之夏》特刊是其中一個有同時以中文和英文出版的例子。

【10:30】控方續引述文章提到《蘋果》的「增值」主要有兩大方面，「一是八卦式公義，二是國際文宣線」。陳沛敏在控方詢問下補充，《蘋果》亦是循「國際文宣線」的方向開設英文版，即「為咗吸引國際關注香港發生咩事」，而根據黎智英在群組所述，「咁樣對《蘋果》會有個保護嘅作用」，若英文版能吸引國際讀者，一旦《蘋果》受到打壓，「我諗國際社會都會支持」。

控方追問英文版有否旨在吸引某一國的關注，陳回答「我諗譬如美國啦，因為黎生都提過，最好有啲美國嘅政治人物因為咁樣而訂閱，咁就好喇」。

【10:05】控方繼續由助理刑事檢控專員張卓勤提問，範圍推展至《蘋果》在2020年5月醞釀開設英文版。黎智英在5月10日開設WhatsApp群組「English News」，群組成員包括時任社長張劍虹、陳沛敏等人。陳沛敏供稱，黎在開群組前數日在「飯盒會」等場合「應該都有口頭上提過」開設英文版。

黎5月10日在群組發信息提及：

「今日馮晞乾提議出英譯新聞電子版諗得過，反正現在翻譯網站翻譯成本低而快」

黎智英着各高層商量，然後再一同討論如何開設英文版。陳沛敏確認信息中的「馮晞乾」是專欄作家馮睎乾，馮在同年5月10日在《蘋果》專欄撰文〈不撐蘋果的100萬人〉，文中提到香港主流英文媒體只有《南華早報》，建議《蘋果》提供英文新聞，打破《南早》的壟斷。

【10:02】開庭。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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