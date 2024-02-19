美斯無出場｜【有片】美斯微博拍片解畫否認因「政治原因」缺陣　向球迷問好無致歉 (22:08)

美斯今晚於透過個人微博帳戶「梅西LeoMessi10」發布一段片長2分20秒的片段，他說已經讀到並聽到了很多在香港比賽後被提及的說話，希望透過片段給出真實的情況，「希望大家不會再繼續看到不實的消息了。」他續指，聽到有人說他因為政治原因或其他原因不想參賽，強調「這些都不是真的，若真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」

美斯又在片段中為傷勢解畫，在沙特首場友賽賽前已感覺到其大腿內側（adductor）有炎症，故沒有參賽；在第二場比賽中，他嘗試上場比賽了一會兒，但情況變得更差；在港友賽前一天的公開操練嘗試上場訓練，強調「我已盡自己所能」（I did all I could）。

美斯表示，職業生涯開始已與中國有著「非常緊密和特別的緣分」，在中國的採訪、比賽和活動都讓他留下美好回憶。他在片段中向球迷問好，但未有為無出場致歉，並於片尾強調，一直對中國抱有特別的感情，「希望不久我們能再見」。