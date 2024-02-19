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支聯會涉煽動顛覆案定4月再訊　鄒幸彤擬爭議指定法官人選 (21:00)

已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，今（19日）於高院進行首次案件管理聆訊，由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。鄒幸彤對法官組成提出意見，指黎官曾審理支聯會拒交資料案上訴，閱讀基於公眾利益豁免權（PII）而隱去的材料。另外，李官提議控方為鄒幸彤提供電腦，以閱讀本案的電子文件冊（E-bundle），控方稱將諮詢懲教署意見。

法官李運騰甫開庭稱，估計本案需時40天聽取證據；連同各方準備結案陳辭的日子，預料需要70天。親自抗辯的鄒幸彤透露，已物色一名身處美國的教授擔任辯方專家證人，該教授不諳中文，將呈上以英文撰寫的專家報告。庭上一度討論，正還押的鄒如何將專家報告送達訴訟各方。經商討後，各方同意李卓人和何俊仁委託的律師行派人到獄中探望鄒，由律師行代為分發專家報告。

控方稱可能有一名內地憲法專家任控方證人，以回應辯方專家意見。李官訂下各方呈交報告的限期，最遲的限期為今年11月。李官稱本案正審無可避免會拖延，「無論如何都唔係11月之前開審」，故排期至4月24日進行第二次案件管理聆訊，屆時會確認審期。

鄒幸彤為身處海外的5至6名辯方證人申請視像作供，當中包括專家證人和事實證人。李官強調「香港有出入境自由」，除非證人有原因無法來港，法庭一般不會批准視像作供。鄒表示可以披露相關證人面對的處境，但疑惑應否提供具體身分，李官終要求鄒於3月19日前提交申請理據。

此外，鄒幸彤就法官組成方面提出觀察，指法官黎婉姫審理支聯會拒交資料案上訴，牽涉公眾利益豁免權（PII）的材料，「啲材料係控方有、黎法官你有，但辯方無嘅」，與警方對支聯會的初步調查相關。李官稱，如鄒正式申請更換法官，須於3月19日前提交理據，稍後或排期一天聽取申請。

相關字詞﹕編輯推介 支聯會 國安法 法庭

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