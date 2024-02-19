23條立法｜鄧炳強點名斥彭定康、許智峯及自由亞洲電台抹黑　否認23條針對傳媒 (19:16)

鄧炳強引述彭定康質疑港府為何在實施《港區國安法》後，仍要為23條立法，又指彭定康暗指23條立法後，執法人員可「隨意拉人」。他又指，董勤達曾批評本港為23條立法後會摧毁香港的繁榮。鄧反駁指，特區政府必須填補國安缺口，故有必要立法，而且拘捕程序非常嚴肅，否認「隨意拉人」，加上英國本身亦有國安法律，本港今次立法時也有參考，批評彭定康及董勤達恐嚇港人、雙重標準和刻意抹黑，認為二人的說法反映了外部勢力的態度。

鄧炳強同時提及自由亞洲電台曾提及23條將針對傳媒，並特別提及自由亞洲電台由美國聯邦政府資助，另又指許智峯暗指23條有追溯力。鄧炳強指，23條只針對危害國安者，並對傳媒有充分保障，「相信大家做傳媒唔會危害國安」，而且也不具追溯力。

對於鄧炳強點名批評自由亞洲電台，在場有傳媒提問是否代表訪問反對23條立法者會「越界」，鄧炳強回應指「睇你出發點」，若屬外部勢力及有心抹黑，不論是否違法，當局都會反駁。

民建聯稱全力及堅定支持政府就23條立法，又提及過去1個月與泰國、越南及歐盟駐港商會見面，稍後亦會約見英、美、法及新加坡商會，向他們講解立法必要性，期望釋除疑慮。副主席周浩鼎說，無聽到有外國商會反對23條立法，稱大家都明白維護國家安全的重要，又引述泰國當地商會表示，相信正常做生意不需擔心觸犯國安條例。他稱，會繼續與不同商會保持溝通，並聽取他們的意見，希望幫助23條立法順利完成。