患膽石退休漢胰臟管造影手術失敗後亡　顧問醫生稱事前已列明術後風險 (17:43)

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作利害關係方。事主長子林文偉供稱，事主生前為裝修公司老闆，2017年退休，2020年確診前列腺癌，曾在養和醫院接受電療，其間發現有膽石，遂轉到瑪麗醫院求醫。

事主8月25日接受內窺鏡逆行胰膽管造影手術，但手術失敗，發現十二指腸腹穿孔，並持續發燒和腹痛。院方2日後安排膽管切除手術，造口有液體流出。至9月下旬，鑑於事主心口痛，院方再安排將其腸胃切除，其後事主心臟功能變差，需作「通波仔」手術。翌月事主須切除胰臟和脾臟，以及接受肺積水引流手術，延至17日搶救無效後死亡。

曾慶衍供稱他於2020年4月曾在門診科接觸事主，得知其有高血壓。經檢查和電子掃瞄後發現事主有膽石，判斷他需接受ERCP。曾稱事主7月16日的驗血結果沒有大礙，遂安排他於8月25日接受該手術，手術前事主已得知有風險。

根據負責該次手術的臨床治理教授羅博頤的醫療報告，事主的膽石約1.5釐米，他在8月27日的手術後出現敗血症和急性心臟缺血。羅亦表示，事主的膽管比一般人小，膽石比一般人大，不易取出。