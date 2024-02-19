恒大有意於北都興建分校　何順文：暫時無興趣轉為應用科學大學 (17:36)

教育局本月初公布「應用科學大學」的要求，全年接受申請。何順文表示，恒大本非職業導向的院校，亦未必想要很大的轉變，「暫時無興趣轉做應用科學大學」。他提及，各間院校有不同優勢，能互補才是好事，而恒大比較希望培育學生具「可轉移能力」，讓他們「不單能勝任首份工作，或永遠留在一個界別」。

此外，恒生大學在內的3間自資大學，本學年起可招收不多於20%的內地、台澳學生。何順文表示，大學於今學年招收約250名內地、台澳學生，佔整體學生約一成，料下學年內地、台澳新生學額將增至300個。他解釋，恒大的宿舍設施不足，國際生人數已達至「樽頸位」，學校正研究在校外租用宿舍，又稱即使新學年擬增收內地生，「（佔比）一定不會大幅上升」」，又強調大學「沒硬指標一定要收足20%（限額）」。

何順文又透露將續任校長，稱暫無離職或退休打算，「很願意繼續服務大學」，至於續任年期則保留彈性，「不一定是五年」，留待校董會公布。