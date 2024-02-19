運輸署駕照櫃位服務派籌輪候系統將擴至所有牌照事務處 (17:25)

運輸署今日（19日）表示，下月13日起於九龍牌照事務處試行的駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統將擴展其餘3間位於金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處，每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個。上午9時派發的籌號需於當下午2時前使用，下午2時派發籌號需於當日下午5時前使用，逾時無效。
署方表示，使用櫃位服務辦理駕駛執照服務及駕駛考試的申請人，如未有網上或電話預約，必需在現場取即日籌號才可使用櫃位服務。即日籌號持有人可透過掃描籌號上的二維碼或經運輸署網頁，得悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況，毋須一直逗留在牌照事務處等候。
署方說，預計推行駕駛執照相關服務派籌輪候系統後，牌照事務處輪候環境將得到改善，又提醒部分未能取得籌號或未有預約的市民，可經其他非櫃位方式遞交駕駛執照相關服務申請，例如網上或投遞箱，署方一般會在收到申請後的10個工作天內完成處理，將有關牌照／許可證以掛號形式寄予申請人。
署方指，會密切留意駕駛執照相關服務派籌輪候系統推行情況，視乎推行後經驗及反饋，以及稍後推出電子車輛牌照措施後市民服務需求，再考慮將派籌輪候系統擴展至車輛牌照相關服務的可行性。
據署方公布，位於金鐘及九龍的牌照事務處，上午9時會派發170個一般駕駛執照相關櫃位服務的籌號，下午2時則派130個。沙田及觀塘牌照事務處則上午派發70個，下午派50個。金鐘牌照事務處亦提供免試簽發香港正式駕駛執照／臨時駕駛執照的服務，相關服務上午派80個籌，下午派60個籌。