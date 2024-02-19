運輸署駕照櫃位服務派籌輪候系統將擴至所有牌照事務處 (17:25)

署方表示，使用櫃位服務辦理駕駛執照服務及駕駛考試的申請人，如未有網上或電話預約，必需在現場取即日籌號才可使用櫃位服務。即日籌號持有人可透過掃描籌號上的二維碼或經運輸署網頁，得悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況，毋須一直逗留在牌照事務處等候。

署方說，預計推行駕駛執照相關服務派籌輪候系統後，牌照事務處輪候環境將得到改善，又提醒部分未能取得籌號或未有預約的市民，可經其他非櫃位方式遞交駕駛執照相關服務申請，例如網上或投遞箱，署方一般會在收到申請後的10個工作天內完成處理，將有關牌照／許可證以掛號形式寄予申請人。

署方指，會密切留意駕駛執照相關服務派籌輪候系統推行情況，視乎推行後經驗及反饋，以及稍後推出電子車輛牌照措施後市民服務需求，再考慮將派籌輪候系統擴展至車輛牌照相關服務的可行性。

據署方公布，位於金鐘及九龍的牌照事務處，上午9時會派發170個一般駕駛執照相關櫃位服務的籌號，下午2時則派130個。沙田及觀塘牌照事務處則上午派發70個，下午派50個。金鐘牌照事務處亦提供免試簽發香港正式駕駛執照／臨時駕駛執照的服務，相關服務上午派80個籌，下午派60個籌。