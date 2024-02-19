黎智英案｜《蘋果》報道黎智英廣告創作　陳沛敏：員工認為有創意 (17:08)

控方助理刑事檢控專員張卓勤向陳沛敏展示《蘋果》於2020年5月4日刊登的頭版廣告，印有「當自由變成罪 我們已退無可退」字眼，翌日《蘋果》欄目〈隔牆有耳〉報道網民二次創作上述廣告，黎智英亦創作其版本，題為〈毁我法治自由 我一無所有〉，報道形容標題「肯定係大多數香港人嘅心聲」。陳解釋〈隔牆有耳〉主要報道軟性新聞，當時員工認為網上二創「都幾有創意」，故將部分創作整合報道，包括黎的版本。控方續呈上黎與時任社長張劍虹的WhatsApp對話，黎發送一張手寫「毁我法治自由 我一無所有」的照片，陳確認該照片脗合上述黎智英二創的標題。

同月6日黎向民主黨創黨主席李柱銘發送一段影片，庭上展示影片謄本，李稱《蘋果》對他而言是一種生活方式，並引述黎辦報時向他稱雖然預計會虧蝕4億元，但必須辦一份「真係獨立嘅報紙，係有嗰樣敢㗕嗰樣嘅報紙」。陳供稱影片應與《蘋果》報慶或催谷訂閱計劃有關。

控方續展示黎智英與陳沛敏在5月6日的信息，陳表示「除褲放屁—多餘、多此一舉」，黎回覆「我用了畫蛇添足，謝謝」。陳解釋她在回覆黎撰文時有關同義詞的提問。黎兩日後在專欄撰文〈無賴在摧毁香港法治〉，批評法庭在他涉刑恐《東方日報》記者案中禁止他出境，是不符常理和法理，「這原因是甚麼？無謂畫蛇添足了」。陳在庭上確認她與黎的訊息正是討論此文章。