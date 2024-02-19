政府料會展業發展將回復或超越疫前水平　今年會展亞博共辦150場會議及160場展覽 (17:23)

政府在去年7月1日推出「定期展覽資助計劃」，原預計在3年期內向超過200場定期展覽提供獎勵，丘應樺指，單在去年下半年內已舉辦61場展覽，按比例而言已超越目標；截至今年1月31日，已批出54份已完成展覧的申請，涉及的獎勵金額約2.65億元，當中涉約3萬名本地及約5萬外地參展商，吸引超過120萬名參觀人次。

他又表示，疫情期間一些未有在港舉行的大型展覽及會議，亦陸續回歸，包括去年移師新加坡舉行的「Vinexpo Asia」酒展將在今年5月回歸香港，「亞太區皮革展及時尚物料展」及「時尚匯集」亦由阿聯酋迪拜回歸香港。

被問到當局為何有信心今年會展業整體發展可回復甚至超越疫情前水平，商經局副秘書長黃宗殷表示，當局一直與業界保持緊密聯繫，業界反映對未來生意預測有信心。他又說，當局未有就會議展覽參觀人次訂立績效指標，而大型展覽陸續回歸反映香港有一貫優勢。

丘應樺又指出，舉行大型會議及展覧除了讓會展業界受惠外，亦可帶動酒店、餐飲和零售業。他稱，2019年有約169萬因會議及展覧而過夜的旅客，人均消費約7200元，總消費約122億元，較整體過夜旅客的人平均消費高出23%。他指，政府會繼續努力不懈，推動香港會展業發展，鞏固香港作為國際會展樞紐的地位。