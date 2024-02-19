明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

科大研發血液測試助診斷阿茲海默症　成本約7000元　冀納入公院恆常測試範圍 (16:40)

香港科技大學有份成立的香港神經退行性疾病中心今（19日）公布成功研發血液測試，只需少於5微升血漿，就可測試人類血液中21種蛋白質，對診斷阿茲海默症及輕度認知障礙的準確率分別超過96%及超過87%。該項技術現已授權予科大的初創公司「康至德有限公司」（Cognitact Limited）使用，為有需要市民提供相關血液檢測服務。

該項血液測試透過抽取少過5微升的血液樣本，透過集成檢測芯片同時檢測21種與腦退化相關的血液蛋白生物標誌物水平，評估多種關鍵阿茲海默症生理進程，再以風險評分系統分析，評估患者的病情。

香港神經退行性疾病中心首席科學家葉翠芬指，血液測試的技術於去年7月起投入市面，價錢約為7000元左右。她透露，正與醫管局溝通，未來是否有機會將有關血液測試納入恆常測試，「很希望做到這件事，幫到更多老人家。」她亦建議有家族病史，而未求醫但「自己擔心」，以及55歲以上記憶力衰退的人士，可以嘗試聯絡康至德有限公司，進行血液測試。

根據2023年統計處數字，本港香港65歲以上人群有165萬，研究團隊推算，約8.5萬人為澱粉樣蛋白斑塊陽性的輕度認知障礙（Aβ+MCI）患者。研究團隊指出，新開發的血液測試適用於不同人群，包括中國和歐洲人群。

科大校長、香港神經退行性疾病中心主任葉玉如表示，去年7月有新一款專門治療早期阿茲海默症的藥物，已通過美國食品藥物管理局批准上市，期望相關測試能幫助篩查適合相關藥物的患者，以及用於評估藥物有效性，為患者提供更好治療。她相信，有關血液測試技術亦能夠提供早期及時的疾病診斷、管理與治療，延緩阿茲海默症發病，降低家庭及社會醫療的負擔。

相關字詞﹕編輯推介 科技大學 阿茲海默症

上 / 下一篇新聞