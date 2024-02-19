科大研發血液測試助診斷阿茲海默症　成本約7000元　冀納入公院恆常測試範圍 (16:40)

該項血液測試透過抽取少過5微升的血液樣本，透過集成檢測芯片同時檢測21種與腦退化相關的血液蛋白生物標誌物水平，評估多種關鍵阿茲海默症生理進程，再以風險評分系統分析，評估患者的病情。

香港神經退行性疾病中心首席科學家葉翠芬指，血液測試的技術於去年7月起投入市面，價錢約為7000元左右。她透露，正與醫管局溝通，未來是否有機會將有關血液測試納入恆常測試，「很希望做到這件事，幫到更多老人家。」她亦建議有家族病史，而未求醫但「自己擔心」，以及55歲以上記憶力衰退的人士，可以嘗試聯絡康至德有限公司，進行血液測試。

根據2023年統計處數字，本港香港65歲以上人群有165萬，研究團隊推算，約8.5萬人為澱粉樣蛋白斑塊陽性的輕度認知障礙（Aβ+MCI）患者。研究團隊指出，新開發的血液測試適用於不同人群，包括中國和歐洲人群。

科大校長、香港神經退行性疾病中心主任葉玉如表示，去年7月有新一款專門治療早期阿茲海默症的藥物，已通過美國食品藥物管理局批准上市，期望相關測試能幫助篩查適合相關藥物的患者，以及用於評估藥物有效性，為患者提供更好治療。她相信，有關血液測試技術亦能夠提供早期及時的疾病診斷、管理與治療，延緩阿茲海默症發病，降低家庭及社會醫療的負擔。