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警破假冒公安電騙案涉款約165萬　拘18歲本地大學生 (16:07)

18歲大學生懷疑涉及至少3宗假冒官員電騙案，昨日（18日）於旺角寓所被捕，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。涉案騙款總共約165萬元。被捕人現正被扣留調查，據悉被捕人是一名姓陳本地男子，就讀大學一年級。

據了解，其中一名87歲退休老婦去年6月底起開始收到一名自稱上海公安局官員的來電，指她涉及一宗詐騙案。女事主根據對方指示交出個人地址、銀行帳戶和個人資料作「資產審查」。約一星期後，自稱是公安局官員的被捕人到達女事主地址，並送她到深圳申請內地某銀行的網上銀行服務，其間女事主向被捕人提供了身分證和提款卡。數天後，女事主發現其內地銀行賬戶有42萬元人民幣被轉走，懷疑受騙，於是報警。

另外，被捕人被指於去年7月涉及另一宗假冒公安局官員電騙案，事主是一名40歲男文員，懷疑因誤信被捕人的身份而交出銀行賬戶和密碼，結果被轉走120萬港元，事主一個月後報警。

警方昨日到被捕人寓所調查並展開拘捕行動，發現一張偽造的公安局授權證、一份印有廉政公署字眼的偽造文件及一份印有「上海市國家保密局」的偽造文件，並發現被捕人懷疑以相同手法欺騙一名60歲家庭主婦，但在得手前已被警方揭發。

警方重申高度關注詐騙案件，呼籲市民切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；有需要時致電子女、親戚或朋友求證；如有任何懷疑可致電「防騙易」熱線18222，或報警求助。

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