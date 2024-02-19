兩人涉「助養」示威者認洗黑錢候判　案情指被告19年戶口交易突頻繁 (14:40)

兩被告是李敏聰（31歲）及袁慧雯（27歲）。控方在定罪後指，李曾任銷售員及為人組裝電腦；袁被起訴後為控方錄取「無損權益口供」。

案情顯示，兩被告是朋友關係，李沒有任何報稅紀錄，袁在一間工程公司工作，月薪約1.2萬元，兩人在港沒有擁有公司及物業。2019年9月1日至12月10日間，兩人的6個銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款，李涉及收益價值約136萬元，袁則涉約31萬元。兩人分別於同年11月及12月被捕。針對沒收令，李的可變現財產現為約59萬元。

從兩被告WhatsApp紀錄得知，李曾要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入到一個名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的Telegram群組，該群組引言提到「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入」。一次袁想動用其PayMe帳戶的錢去購物，李叫袁「幫手用緊啲錢」，因有「家長」給了他們50萬元，當中一半是給「仔女」，其餘是給兩被告。