兩人涉「助養」示威者認洗黑錢候判　案情指被告19年戶口交易突頻繁 (14:40)

兩男女涉嫌於2019年9月至12月間，使用其銀行及支付工具的帳戶以處理直接或間接代表從可公訴罪行的得益，涉及逾167萬元。兩人今日（19日）在區域法院承認6項俗稱「洗黑錢」的罪名，案情顯示兩被告的帳戶交易在案發之前並不活躍，案發期間交易額量急升，其中一筆存款由存款人在備註寫上「光復香港」。法官將判刑押至3月13日，並為兩人索取背景報告，另因女被告曾患思覺失調等症，為她索取精神及心理報告。
兩被告是李敏聰（31歲）及袁慧雯（27歲）。控方在定罪後指，李曾任銷售員及為人組裝電腦；袁被起訴後為控方錄取「無損權益口供」。
案情顯示，兩被告是朋友關係，李沒有任何報稅紀錄，袁在一間工程公司工作，月薪約1.2萬元，兩人在港沒有擁有公司及物業。2019年9月1日至12月10日間，兩人的6個銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款，李涉及收益價值約136萬元，袁則涉約31萬元。兩人分別於同年11月及12月被捕。針對沒收令，李的可變現財產現為約59萬元。
從兩被告WhatsApp紀錄得知，李曾要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入到一個名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的Telegram群組，該群組引言提到「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入」。一次袁想動用其PayMe帳戶的錢去購物，李叫袁「幫手用緊啲錢」，因有「家長」給了他們50萬元，當中一半是給「仔女」，其餘是給兩被告。