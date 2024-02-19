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長者醫療券擴大至適用於5間內地醫院及兩間牙科診所　料第三季起開展服務 (12:03)

醫務衛生局宣布推出「長者醫療券大灣區試點計劃」，選定5間內地綜合醫療機構及兩間內地提供牙科服務的機構，預期今年第三季起，長者可陸續於有關機構使用醫療券。5間綜合醫療機構分別位於廣州市、東莞、南沙、中山及深圳，兩間牙科服務則位於深圳。

5間內地綜合醫療機構分別為位於廣州市的中山大學附屬第一醫院、位於南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院及位及深圳新風和睦家醫院，連同目前已可使用醫療券的香港大學深圳醫院及華為荔枝苑門診，日後將有7間大灣區綜合醫師機構可使用醫療券。兩間牙科診所則為深圳紫荊口腔門診部 / 深圳朱勝吉門診部及深圳愛康健口腔醫院。

「長者醫療券大灣區試點計劃」擴大後適用的內地綜合醫療機構：

  1. 廣州市中山大學附屬第一醫院
  2. 南沙中山大學附屬第一醫院南沙院區
  3. 中山陳星海中西醫結合醫院
  4. 東莞東華醫院
  5. 深圳新風和睦家醫院
  6. 香港大學深圳醫院（現時已適用）
  7. 華為荔枝苑門診（現時已適用）

「長者醫療券大灣區試點計劃」擴大後適用的牙科服務機構：

  1. 深圳紫荊口腔門診部 / 深圳朱勝吉門診部
  2. 深圳愛康健口腔醫院

盧寵茂說，今次試點計劃帶來突破，包括首次衝出深圳，至涵蓋其他大灣區核心城市；首次有非港資的內地三甲醫療機構參與醫療券計劃；首次有內地民營醫療機構參與及首次有牙科醫院參與。他稱，當局下一步將會開始準備工作，包括人員培訓、財務安排及電腦系統對接，預計今年第三季可開始實行。

醫衛局副秘書長李力綱表示，服務只會適用於指定的基層醫療服務，收費會嚴格跟隨內地監管的水平，普遍會低於香港價格，醫衛局亦嚴格要求各試點單位，不可以因為參與試點計劃而提高收費。

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