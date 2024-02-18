油麻地賓館藏132公斤可卡因 市值約港幣1.2億元 兩外籍旅客被捕 (13:53)

警方毒品調查科行動組警司譚威信表示，探員在16日在油麻地一大廈大堂截查一名47歲多明尼加男子，在其行李箱內發現15塊磚狀懷疑可卡因。探員其後將男子押回樓上租住的賓館房間，在房內行李箱再搜出109塊相同包裝的磚狀可卡因及2袋碎磚狀可卡因，共重117公斤。當時房內有另一名44歲哥倫比亞男子，警方經調查相信，哥倫比亞男子負責操控多明尼加男子，兩人持西班牙護照，1月底由西班牙經倫敦轉機抵港。兩人同涉販運危險藥物罪被捕，正被扣查，將在周一在九龍城裁判法院提堂。譚稱，毒品不排除來自南美，儲存倉由2月開始營運，相信已檢獲大部分儲存倉處理過的毒品。

譚威信表示，本案屬本年至今最大宗可卡因案，販毒集團特意招攬外籍人士管理毒品儲存倉同販毒，利用兩人旅客身份，只可以短暫停留香港3個月，以打游擊方式販運毒品；集團同時選址油麻地為毒品儲存倉，透過鬧市人多及多外國旅客聚集的特性，掩飾以行李箱大量販毒的行為。

譚威信重申， 販毒屬嚴重罪行，一經定罪，可判終身監禁及罰款500萬元；如案件涉跨境犯罪，警方亦會向法庭申請加重刑罰，提醒市民切勿以身試法。