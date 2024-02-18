陳茂波：港具備優勢發展為國際綠色科技及金融中心 (10:41)

陳茂波今日（18日）在網誌表示，綠色金融方面，在政府多項支持綠色和可持續金融發展的計劃下，相關市場增長強勁，前年在香港安排或發行的綠色和可持續債務超過800億美元，其中相關債券佔亞洲市場35%；深圳市人民政府和海南省人民政府近年在香港成功發行以人民幣計價的綠色和可持續債券。

陳茂波認為，不管是綠色科技、綠色金融抑或是整體創科發展，香港與大灣區各城市都可以協同發展、互相助力，此為大灣區的優勢及潛力，這些協作和發展將為香港業界帶來更多發展機遇，也讓灣區居民更好受惠，例如下周一（26日）正式推出的《跨境理財通2.0》。

陳茂波亦提及，本月底將舉辦首屆的「香港綠色周」，在綠色科技方面，有「香港綠色科技論壇2024」及一系列的圓桌論壇，屆時將有數十家從事前沿綠色科技研發的初創公司，展示其技術與產品；在綠色金融方面，金管局將與世界銀行集團成員國際金融公司合辦為期3天的「亞太區氣候業務論壇」，論壇將集合亞太地區的政商領袖和行業代表，深入探討綠色轉型中各項重要的金融議題。