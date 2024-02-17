中環巨型紅心Chubby Hearts受風速影響暫停展出 改展兩細紅心 首3日逾20萬人次參觀 (12:39)

下午1時許，工作人員在皇后像廣場收起直徑達12米的紅心，在場仍有數十名市民及遊客把握機會「打卡」留念。

另外，主辦機構稱，兩個3米直徑Chubby Hearts 今日同時現身中環皇后像廣場花園，展出時間為下午2時至晚上9時。

巨型紅心由情人節（14日）起一連11日在中環皇后像廣場花園展出，快閃紅心首今日於大嶼山昂坪市集朝十晚六展出。

Chubby Hearts Hong Kong由文化藝術盛事基金贊助，目標吸引10萬人次觀賞。文化體育及旅遊局昨披露資助涉款約780萬元，涵蓋策展、展品製作及展示、工作人員及保安、本地及海外推廣等費用。按基金要求，申請人須遵照資助協議的規定進行計劃及履行相關責任，並須於活動完結後提交活動報告，經接納後方可取得相應撥款。