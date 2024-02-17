陳國基：不相信本港經濟如羅奇所言「玩完」　若言論目的為破壞香港「就真係佢玩完喇」 (12:00)

陳國基今早（17日）在商台《政經星期六》稱，美西方不時會發表相關負面言論，記得曾有雜誌在本港回歸之際形容「香港已死」，反問現時「香港死咗未呢？」，他指本港股市、樓市高低屬週期性，時升時降不足為奇，認為毋須理會部分「嚇香港市民」的言論。

另外，政府正就《基本法》第23條立法諮詢。陳國基表示，美西方政客一直反對立法，對香港的干預由「暗中做」變得「明目張膽」、「無所不用其極」，甚至透過制裁法官妨礙司法公正，預計美西方未來不會就此罷手，將不斷影響立法。他形容23條和《港區國安法》等是治病藥物，「如果無咗呢啲咁嘅藥，有病嗰陣就好危險，2019年就好明顯」。

對於《金融時報》報道指，美國瑞生國際律師事務所因應23條立法，不容許香港員工未獲授權下，自由瀏覽公司的國際數據庫，以防辦公室一旦被搜查，執法人員可讀取公司的國際數據。陳國基表示，相關舉動反映美西方國家以「無所不用其極」手法不斷打擊23條立法，具雙重標準。他稱，23條與外國相關法例相比並不嚴厲，甚至不如部分嚴厲，舉例2022年有人進入美國國會山莊示威，最高被判囚22年，其餘則判囚15至18年，反問當地的國安條例「比我哋緊定鬆呢？ 」

陳國基強調，本港法院行使獨立裁判權，指政府官員不會與法官做朋友和相約食飯，舉例自己連一個法官的電話也沒有，倘法官就搬遷辦公室等行政事宜與陳商討，現場一定會第三者，避免觸碰個案影響判決。他又指，本港終審法院有眾多外籍法官，是少數最高法官非由本地人擔任的地區，又稱會盡量滿足法官提出的要求，令其不會為裁判而感壓力。陳指，市民應認清23條立法重要性，重申立法只針對少數人，一般市民不會意外地觸及相關罪行，法庭須證明其犯罪意圖和行為才會定罪。