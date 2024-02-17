明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳國基：不相信本港經濟如羅奇所言「玩完」　若言論目的為破壞香港「就真係佢玩完喇」 (12:00)

前中國大好友、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇近日在《金融時報》撰文指，香港股市表現不濟，受政治因素、中國因素及中美關係等影響下「香港已玩完（Hong Kong is over）」。政務司長陳國基表示，視乎羅奇對「玩完」的定義，「如果佢想破壞香港呢一方面嚟講，就真係佢玩完喇，香港唔會畀佢破壞到」；又指不相信本港經濟如羅奇所言「玩完」，因全球不少評論指「東升西降」，舉例內地擁有大量消費群體，本港亦與中東等國家頻繁交流，認為本港經濟會逐步回升。

陳國基今早（17日）在商台《政經星期六》稱，美西方不時會發表相關負面言論，記得曾有雜誌在本港回歸之際形容「香港已死」，反問現時「香港死咗未呢？」，他指本港股市、樓市高低屬週期性，時升時降不足為奇，認為毋須理會部分「嚇香港市民」的言論。

另外，政府正就《基本法》第23條立法諮詢。陳國基表示，美西方政客一直反對立法，對香港的干預由「暗中做」變得「明目張膽」、「無所不用其極」，甚至透過制裁法官妨礙司法公正，預計美西方未來不會就此罷手，將不斷影響立法。他形容23條和《港區國安法》等是治病藥物，「如果無咗呢啲咁嘅藥，有病嗰陣就好危險，2019年就好明顯」。

對於《金融時報》報道指，美國瑞生國際律師事務所因應23條立法，不容許香港員工未獲授權下，自由瀏覽公司的國際數據庫，以防辦公室一旦被搜查，執法人員可讀取公司的國際數據。陳國基表示，相關舉動反映美西方國家以「無所不用其極」手法不斷打擊23條立法，具雙重標準。他稱，23條與外國相關法例相比並不嚴厲，甚至不如部分嚴厲，舉例2022年有人進入美國國會山莊示威，最高被判囚22年，其餘則判囚15至18年，反問當地的國安條例「比我哋緊定鬆呢？ 」

陳國基強調，本港法院行使獨立裁判權，指政府官員不會與法官做朋友和相約食飯，舉例自己連一個法官的電話也沒有，倘法官就搬遷辦公室等行政事宜與陳商討，現場一定會第三者，避免觸碰個案影響判決。他又指，本港終審法院有眾多外籍法官，是少數最高法官非由本地人擔任的地區，又稱會盡量滿足法官提出的要求，令其不會為裁判而感壓力。陳指，市民應認清23條立法重要性，重申立法只針對少數人，一般市民不會意外地觸及相關罪行，法庭須證明其犯罪意圖和行為才會定罪。

相關字詞﹕編輯推介 陳國基 23條立法

上 / 下一篇新聞