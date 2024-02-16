男子涉以玩貓為名強姦女網友　事主稱因不信警方故向救護熱線求助 (17:22)

事主X今繼續作供，接受辯方盤問。X稱於2022年和被告陳俊君（現33歲）加入與香港專業教育學院（IVE）課程有關的群組，開始邀約見面。根據私信截圖，被告曾向X發送小貓照片，X稱讚「得意」，被告遂邀請X到寓所玩貓。此外，被告曾約X打邊爐，X回覆「我要返屋企，係狗屋好攰」。被問到「狗屋」是指養狗的地方，抑或有其他意思，X回答不記得。

針對強姦事件，X稱當日前往被告的單位玩貓，被告聲稱小貓走入房間，叫她入房找回小貓。X說，其後被告伸手擁抱她，並將她拉到牀邊摸身體和親吻，她將雙手擺在胸前示意拒絕。辯方盤問指，被告從無主動碰X，實情是雙方擁抱後，X主動吻被告的額頭，被告才吻X。X否認辯方說法，稱「你想像力高到可以寫小說」。

X在盤問下指，當晚離開單位後沒有報警求助，而是致電二字頭的緊急救護熱線，因為她不信任警方。在控方覆問階段，控方稱事發於社會動蕩的日子，X不信任警方，是否與她在Telegram談及「元朗狗屋好多狼狗」有關係。X遲疑片刻，說「有關係……唔係好知」。特委法官許紹鼎問X為何不信任警方，X說「唔好意思，唔識答」。聆訊下周一（19日）續。