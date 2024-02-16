北都公路勘查研究料涉逾11億元　議員批價錢太貴秏時太長 (16:06)

《香港主要運輸基建發展藍圖》公布，北都公路將由4個主要路段組成，其中新田段目標落成時間為2034至2038年間，新界北新市鎮段則將於2039年或以後落成。勘查工作預計於批准撥款後38個月內完成，預計需要11.34億元，包括約3.3億顧問費用、約6.5億元工地勘測費等。

經民聯盧偉國批評所需時間太長，稱大灣區很多內地城市，只需數年時間「乜嘢路都做到出嚟」，若香港如此「龜速」，難以競爭及發展，形容自己無言而對。他又促請當局要拆牆鬆綁，壓縮程序，「如果唔係我哋次次開會講呢啲有咩用啫？最終我哋一定又同意佢哋（政府部門）攞去工務小組，咁就行禮如儀、情况照舊」。自由黨易志明就舉例指，內地協助做一帶一路的工程，通常交由承辦商及研究院完成，而香港則將工程「斬開」，要聘顧問又要招標，認為當局應檢視做法，檢視可否壓縮興建時間。

伍偉康回應指，工程勘察階段涵蓋一系列的研究工作及影響評估，已考慮同步評估交通影響、初步設計和工地勘測工作，盡量壓縮所需時間。他又指出，勘察階段要經過法定程序，包括以15個月時間完成環評報告，同步會進行相關刊憲及法定程序。

勞聯周小松批評勘察費用過高，舉例指青衣至大嶼山連接路勘察費為7.3億，建議當局邀請其他政府部門及公營機構參與，節省部分顧問費。伍偉康表示，曾詢問各部門，獲回覆指未有資源協助，故路政署最終決定聘請顧問。他又說青衣至大嶼山連接路工程範圍約5.2公里，而北都公路為23公里，估算顧問費時要相應評估涉及的專業人手及技術，3.3億屬合理估算。