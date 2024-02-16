涉「免針紙」案被通緝醫生另涉專業失當　醫委會判除牌4個月 (15:46)

判辭引述被告去年4月回覆電郵提及，「建議取消關於我的所有投訴個案，以節省你寶貴的時間，因我已非香港醫生…… 感激過去多次邀請我到訪（聆訊）並花時間聽從我創意的解釋」，會方認為他毫無悔意，遂判處他除名4個月。

控罪指，陳凱旭於2021年8月於「healthyD」一篇題為《一分鐘正常心跳是多少？醫生：心跳過快 可大可小》的文章中，默許或未能採取適當措施阻止使用「家庭科醫生」名銜，而有關名銜並非醫委會批准引用資格，並誤導公眾相信他是家庭醫學專科醫生，而他並未獲列載醫委會批准名列專科醫生名冊內的「家庭醫學」專科。

陳凱旭過去曾3次被判專業失當，上一次於2020年曾被判除名3個月，緩刑36個月。

律政司代表於聆訊引述陳前年年初電郵回覆，解釋自己無法刻意在網站搜尋所有有關家庭科醫生內容，以及自己所有訪問和報道，對此「實屬抱歉」；惟控方認為他必然知道其言論會於文章發表，故有責任額外小心確保名銜不會造成誤導。

研訊小組主席蔡堅爭議「家庭科醫生」或「家庭醫生」是否可引用的名銜，他稱衛生署過去曾不下百次表示家庭醫生可治療新冠；律政司一方回應稱本案被告自稱家庭科醫生，而非家庭醫生。蔡堅質疑，醫委會專科名冊列載的是「家庭醫學」專科，與家庭科醫生存在差別；律政司一方反駁使用家庭科醫生已明顯構成誤導，亦劃清家庭醫生與家庭科醫生的差異。

列席的醫委會法律顧問岑炳生提醒，本案重點在於被告使用家庭科醫生名銜，會否令文章構成誤導。

醫委會最終裁定陳凱旭專業失當成立，考慮到本案控罪指他使用家庭科醫生名銜，而非發表，故即使無法證實文章確實何時刊登，仍屬於緩刑期內重犯，遂執行緩刑（activate suspension），即被告須除牌3個月；另認為他無悔意，故就本案判處他除牌4個月，同期執行。