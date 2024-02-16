海關調查兩年破跨國洗黑錢集團涉140億　部分屬印度詐騙案款項 (14:47)

海關在2022年鎖定34歲非華裔、持本地身份證的男主腦，他持有一間獨資經營公司，報稱出口電子產品往印度及東南亞地區，公司在2021至2023年間，透過本地5間銀行的賬戶，處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達63億元。他亦利用其太太、父親及弟弟亦名下的8間公司及11個帳戶洗錢；另透過保險經紀招攬3名本地人協助開設3間空殼公司和至少18個銀行戶口。有關公司報稱出口成衣、鑽石及電子產品，以紅磡一商業單位為登記地址。

海關指，相關帳戶有不尋常的大額、高頻交易紀錄，在2021年5月至12月期間，有逾2萬宗交易紀錄，有帳戶單日入帳次數達50次；亦有公司帳戶在單日入帳1億，而最大額單一交易達4800萬，部分公司表面上沒有業務關連，但有資金往來。海關同時比對公司報關記錄，其中僅有9000萬報關紀錄，3間報稱從事出口寶石的公司中，只有一間在案發期間曾向海關申報出口寶石。

案中大部分資金來自東南亞及印度，涉及45個國家及地區。海關亦與當地執法部門合作，相信案中有29億資金與印度一個手機應用程式詐騙案有關，該騙案涉及的兩間寶石公司正被印度當局調查，而本案洗黑錢集團虛報高額貨值，以收取貨款作掩飾，直接或間接收取了該兩間公司資金。

海關在1月30日採取代號「拂曉」的執法行動，拘捕5男2女（23至74歲），其中三名非華裔人士相信是集團主腦及其家人，另有3人為傀儡帳戶持有人，分別報稱無業、公司股東及文員；餘下一人報稱保險經紀，為中介人角色，負責找尋傀儡帳戶持有人。海關在行動中搜察位於九龍塘、何文田及紅磡的7個住宅單位及4商業單位，檢獲8000卡低價人造鑽石等證物，稍後將交予化驗。海關亦凍結被捕人1.65億資產，包括1700萬存款，以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。

海關重申，洗黑錢屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬，監禁14年，相關犯罪得益可被沒收。