23條立法｜劉業強：撐立法「責無旁貸」　由治及興重要一步 (13:38)

特首李家超、政務司長陳國基、署理保安局長卓孝業、民政及青年局長麥美娟等多位官員及部門首長、中聯辦副主任何靖、外交部駐港公署署理特派專員李永勝；行政會議召集人葉劉淑儀、立法會主席梁君彥與一眾立法會議員及鄉議局成員均有出席。麥美娟致辭時表示，感謝鄉議局反映新界居民聲音及維護原居民權益，舉辦各類活動，建樹良多，又盼身兼區議會當然議員的27位鄉事委員會主席繼續配合政府施政。

劉業強又指，經歷2019年「黑暴」的慘痛經歷，暴徒到處破壞，令商店無法如常做生意，亦令遊客卻步，揭示本港有維護國安的必要，認為沒有國家安全，社會只會陷於混亂，經濟只會停滯不前，市民只能惶恐度日，任何對前景信心、發展需求亦會淪為空想，相信23條立法是維護繁榮穩定的重要基石，只有在國家安全得到充分保障下，香港才可集中精神拼經濟。

北部都會區發展在即，劉業強稱新界是香港的發展重心，促特區政府把握先機推進北部都會區建設，又指政府應好好利用7個口岸的地理優勢，積極推動創科和物流的發展，以產業帶動經濟，與深圳強強聯手，發揮協同效應，成為推動香港前進的新引擎，與大灣區其他城市做到互聯互通。

他又指建設北部都會區絕對與新界居民，特别是新界原居民息息相關，成功與否絕對需要居民和原居民的支持和配合，盼政府繼續與鄉議局保持良好的溝通和交流，在新界發展大小的議題上，充分諮詢鄉議局的意見，並聽取民意。

另外，鄉議局早前向政府遞交財政預算案建議，冀政府「撤辣」，劉業強今稱目前房地產市道低迷，農地發展、土地補價脱離目前市價及供求現實，令到部分發展商裹足不前，甚至考慮放棄發展項目，舉例指最近北部都會區內有六幅原址換地申請，因發展商和政府就補價上出現分歧，最終政府需進場收地，故希望政府在補價的問題上採取「量化寬鬆」政策，形容「麵粉價格過於 麵包，有誰有動力和興趣生產麵包？」，認為政府應提供一個良好的營商環境，採取更靈活的補地價政策，穩定市民對樓市的信心。