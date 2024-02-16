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Carousell前高層認襲擊妻子候懲　求情稱因對方出軌而失控 (12:34)

二手拍賣平台Carousell前香港董事總經理葉承浩，去年涉嫌在屋苑扼妻子頸部，令對方難以呼吸，事後被控一項普通襲擊罪。案件原定今日（16日）在東區裁判法院開審，被告改為承認控罪，求情稱因妻子出軌及挑釁他，才一時失控下犯法。裁判官將案件押後至3月1日判刑，並為被告索取感化及社會服務令報告。

被告葉承浩（52歲）被控於去年10月15日，在鰂魚涌康怡花園一單位外的走廊襲擊事主。案情顯示，被告與事主為夫妻關係，同住於涉案單位。兩人自去年6月起關係轉差。去年10月15日晚，被告與事主發生激烈爭執，事主出門後，因見被告緊追其後而驚呼大叫，之後被告用右手扼住事主的頸部約3分鐘，令事主難以呼吸及疼痛，至保安員到場報警後，被告停下及返回住宅，在翌日凌晨被捕。

辯方求情指，被告一直從事資訊科技工作，曾在一個拍賣平台任職董事總經理，另有成立一間網上支付公司，以及在香港科技大學擔任客座講師。被告與事主於2015年結婚，育有一子一女，兩人目前正辦理離婚。

辯方又指，本案源於去年6月，被告懷疑事主出軌，對象就是事主的上司，原因是事主常失蹤、不回家、撒謊及不照顧子女。被告本想挽回婚姻，直至案發前一個月，他掌握事主出軌證據，即事主的WhatsApp對話紀錄，並保存在他個人電腦內。案發時由於事主想爭奪被告的個人電腦，兩人出現爭執，加上事主作出挑釁，令被告一時失控下犯事。辯方冀法庭考慮被告有良好背景、事主沒有嚴重傷勢等因素而輕判。最終官押後判刑以待為被告索取報告，但強調所有判刑方式都是可行。

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