23條立法︳葉劉淑儀：未見外國反對　應加強向外商解說 (12:15)

對於《金融時報》報道稱，美國瑞生國際律師事務所因應23條立法，不容許香港員工未獲授權下，自由瀏覽公司的國際數據庫，以防辦公室一旦被搜查，執法人員可讀取公司的國際數據。葉劉淑儀認為做法不必要，稱該律師事務所對23條有誤會，強調沒有可能會將香港資料送往內地。

她又提到，外商最關注香港會否變成另一中國城市，「由20年前到𠵱家，仍然有呢個觀感，國安呢個大法一出，香港變咗內地一個城市」，她稱這不是事實，會不斷解釋。她指，外國亦關注香港是否維持司法獨立，如外國領事亦常到法庭旁聽，但無法指出香港法庭裁決有問題。葉劉淑儀說，外商有很多疑慮，為了香港營商環境，要向外國領事、商會及傳媒盡量解釋。

有意見憂香港數據法與內地看齊 葉劉：諮詢文件無提

23條立法建議禁止在沒合法權限下披露「國家秘密」，對於有意見擔心日後香港涉數據法例與內地看齊，她表示，諮詢文件各項立法建議均無提及數據問題，目前香港相關法例為《官方機密條例》，日後是將名字的寫法與內地看齊。她重申，是否構成披露「國家秘密」，要視乎該秘密會否危害國家安全、及是否有合理權限取得，她不點名舉例指有立法會議員時常會泄漏政府消息，「大家都知道邊個，佢預先宣布咗（政策），特別係港鐵啲消息」，但她指相關消息由於不會危害國安，故不構成違例。她亦表示，越高級的官員越有機會接觸更高級的官方機密，他們有責任保護有關秘密，相信新例只影響小撮人。

23條立法建議亦倡修訂現行煽動意圖罪，被問到日後叫「特首下台」會否違法，葉劉淑儀說要視乎情景，若在遊行期間叫相關口號，或會煽動群眾反對政府，形容較危險；但如果屬一個人私下泄憤，就要視乎是否有犯罪意圖，強調門檻很高，不容易構成罪行。

葉劉淑儀曾任保安局長，當年負責23條立法，曾到大學出席研討會。回望當年，她認為自己「過勇」，不需要去這麼多諮詢會，因去得越多、市民越多疑問，「彼口眾我寡，一把口點面對、處理咁多 」，認同政府今次諮詢期不太長屬正確做法，指市民可透過書面表達意見。她又相信，市民對立法的接受程度較2003年高，立法會的反對力量亦較少，「當年你諗下我嘅對手，幾多大律師喺度，大家都知嗰啲名人啦」，相信立法會在最遲暑假休會可通過條例，可避免在美國大選期間被反覆提及。