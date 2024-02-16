圖書館複印文藝作品擬限10％內容　知識產權署：新增建議屬指引　圖書館可考慮具體情况 (12:11)

許麗珊指，倘使用者需複製超過一成內容，圖書館則需衝量個別具體情况和作品特性，舉例影印圖書時，10%內容未必涵蓋到完整句子，屆時就可能「印多少少」。她稱，修例考慮到現時圖書館作品不再限於印刷形式，亦有眾多電子方式，而10%的建議是參考澳洲和新加坡等海外司法管轄區做法。

規管方面，許麗珊表示，若市民要求圖書館管理員或館長複印作品時，須簽署聲明表明複印本僅作研究和私人研習；而條例同時規管手機拍攝或其他電子方式複製。

優質圖書館網絡創會會長呂志剛在同一節目表示，學生普遍會複印公開試題作備試，現時中小學圖書館會只按教育局指引張貼相關複印內容規條，提醒使用者自律，不會特意按排職員監管或檢查有否學生簽署聲明。他指修例增加圖書館權力是好事，但普遍學校圖書館只由一名主任管理，若條例嚴格執行反而會增加工作量，又稱學生複印目的大多是基於温習，實際執法有難處。