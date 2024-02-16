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曾稱事前不知情　Tatler Asia改稱賽前15分鐘得悉美斯缺陣 (12:01)

球王美斯隨美職球隊國際邁阿密訪港時缺陣，主辦方Tatler Asia角色備受關注。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière接受體育媒體《The Athletic》訪問時透露，他於當日開賽前15分鐘得悉美斯不會上陣。說法有別於早前所述。

根據Tatler Asia在比賽後當日（2月4日）的聲明，當時Tatler Asia強調，「在事前並沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。（Tatler did not have any information about the non-participation of Messi or Suárez prior to kick off）」

Michel Lamunière翌日（2月5日）見傳媒讀出聲明時，亦指是於上半場結束後，才獲國際邁阿密管理層告知美斯因傷無法出賽。而文化體育及旅遊局長楊潤雄同日見傳媒時則表示，Tatler Asia在開場前「仍然確認美斯會在下半場出場」。直至Tatler Asia在2月9日公布退款的聲明中，則未有再提及得悉美斯不會上陣的確實時間。

Michel Lamunière接受體育媒體《The Athletic》訪問時又稱，當日賽事上半場期間，Tatler Asia一直嘗試尋求讓美斯出場或向球迷演講，指撇除美斯受傷以外，活動其實「完美舉辦（perfectly organised）」。

Tatler Asia一直表明，國際邁阿密四大球星美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴除非受傷，否則必須在港上陣45分鐘，除美斯及蘇亞雷斯缺陣外，後備登場的布斯基斯及佐迪艾巴亦未踢足45分鐘。Michel Lamunière受訪時未有明言國際邁阿密是否違約，亦對扣減出場費的說法不置可否，僅指正評估不同選項，一直與各方討論解決方案，包括球會、特區政府及經理人，又指他與國際邁阿密班主之一的碧咸保持密切溝通。《The Athletic》的報道亦提及，國際邁阿密拒絕回應事件。

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