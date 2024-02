曾稱事前不知情　Tatler Asia改稱賽前15分鐘得悉美斯缺陣 (12:01)

根據Tatler Asia在比賽後當日(2月4日)的聲明,當時Tatler Asia強調,「在事前並沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。(Tatler did not have any information about the non-participation of Messi or Suárez prior to kick off)」

Michel Lamunière翌日(2月5日)見傳媒讀出聲明時,亦指是於上半場結束後,才獲國際邁阿密管理層告知美斯因傷無法出賽。而文化體育及旅遊局長楊潤雄同日見傳媒時則表示,Tatler Asia在開場前「仍然確認美斯會在下半場出場」。直至Tatler Asia在2月9日公布退款的聲明中,則未有再提及得悉美斯不會上陣的確實時間。

Michel Lamunière接受體育媒體《The Athletic》訪問時又稱,當日賽事上半場期間,Tatler Asia一直嘗試尋求讓美斯出場或向球迷演講,指撇除美斯受傷以外,活動其實「完美舉辦(perfectly organised)」。

Tatler Asia一直表明,國際邁阿密四大球星美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴除非受傷,否則必須在港上陣45分鐘,除美斯及蘇亞雷斯缺陣外,後備登場的布斯基斯及佐迪艾巴亦未踢足45分鐘。Michel Lamunière受訪時未有明言國際邁阿密是否違約,亦對扣減出場費的說法不置可否,僅指正評估不同選項,一直與各方討論解決方案,包括球會、特區政府及經理人,又指他與國際邁阿密班主之一的碧咸保持密切溝通。《The Athletic》的報道亦提及,國際邁阿密拒絕回應事件。