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抗議新區選前被捕　古思堯企圖煽動罪成囚9個月　官批旨在推翻政權 (10:52)

社運人士古思堯去年12月預告抗議區議會選舉制度不公，惟出發前被捕，警方發現他擬用的黑色棺材，寫有「一國兩制送殯儀館 愛港愛國分個議員」。古思堯否認「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為」罪，受審後今（16日）於西九龍裁判法院被裁定罪成，判囚9個月。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德斥古視區議會選舉為機會犯案，激起仇恨、產生離叛，從而推翻政權。

無律師代表的被告古思堯（78歲）親自抗辯。蘇官今裁決指信納警員等控方證人的證供，被告正如錄影會面所說，製作棺材後欲抬往選舉事務處示威，並通知傳媒採訪，口號批評參選名單一面倒。被告一早策劃，在棺材寫字、印立場書，可見他有意示威，更作出充分準備；如非被捕，他會付諸行動。

蘇官強調，言論自由並非絕對，須在法律框架下行使，至於為了令政府改善管治而批評施政，以及持不涉煽動的相反意見，不會構成罪行。被告以象徵死亡的棺材和撒溪錢，寓意推翻中央和政權終結；提出口號借題發揮，令他人蔑視選舉結果，具煽動意圖。

古思堯自行陳情稱，他被指用武力推翻政府，但他幾十年以來都是和平示威，樂於成為「社運鬥士」、「民運勇士」、「民主烈士」，希望香港有民主自由；他形容《基本法》23條立法是繼國安法後的「大時代」、「大災難」，「香港人一隻腳喺陰間，一隻腳喺陽間」。 蘇官兩度打斷他不要發表政見。古自言患直腸癌，可能於3、4月接受手術，最後他指香港陽壽已盡，隨時一路走好，重申「結束一黨專政、人民高於國家」。

控方指出，被告過往有15次定罪紀錄，涉及公眾秩序。蘇官判刑稱，被告聯絡傳媒，事先張揚行動，一心宣揚理念，旨在推翻政權；而他屢罰屢犯，刑罰要防止轉趨平和的社會受破壞，他受審後定罪，故沒有其他減刑因素。

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