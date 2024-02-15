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貝鈞奇指足總拒承辦美斯訪港因戲金高昂　政府「出於好意」促成　呻花數十萬買門票「貨不對辦」 (18:43)

球王美斯隨美職球隊國際邁阿密訪港時缺陣引起風波。足總主席貝鈞奇透露，去年曾有人接洽足總，希望足總承辦國際邁阿密香港站賽事，但足總認為戲金太貴未有承辦。貝鈞奇又批評，足總在國際邁阿密訪港期間，受主辦方Tatler Asia及球隊冷落，亦透露花費數十萬購買門票，質疑美斯缺陣是「貨不對辦」，認為港府必須嚴查事件原因。

國際邁阿密訪華之行去年11月訪華之行告吹，當時貝鈞奇已透露，在10月時收到相關接洽，冀促成國際邁阿密轉訪本港，指當時有來自美國的贊助商出資300萬美元（折合約2300萬港元）訂金。貝鈞奇當時指支出涉及800萬至1000萬美金（折合約6230至7800萬港元），形容屬天文數字。貝鈞奇日前接受鳳凰網訪問重提此事，指當時有朋友圈中的經紀人聯絡他，但他一口拒絕，認為「不可能有這麼貴」，感覺不合理，而政府則「一番好意想」促成球賽，足總過程中角色被動。

貝鈞奇又批評，在國際邁阿密訪港期間，球隊及主辦方輕視足總，例子包括貝鈞奇於比賽當日獲安排「坐在最後一個」，而非主席台上；比賽當天早上出席球隊簽名會時獲贈簽名球衣，但當中沒有美斯簽名，「這個太看不起我們了。」貝鈞奇亦指，主辦方處理美斯出場時的安排「不正常」及「拖拖拉拉」，而且美斯態度欠佳，也不願即場解釋缺陣原因。

貝鈞奇亦在訪問中提及，賽前以配額買入「很多球票，花了好幾十萬」，認為屬「貨不對辦」。

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