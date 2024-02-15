浸大校董會下月處理兩院合併　社科院長：冇好大反對聲音 (18:25)

社科院長黎永亮說，校方做多場諮詢會時，教職員曾提出不同疑問和建議，但是「我記唔到任何一位教職員於諮詢會中話好反對合併」。至於學生聲音，他稱曾與一些系主任溝通，「系主任報告回來，學生甚至校友都冇好大嘅反對聲音」，但有不同意見，包括關注獎學金是否不變。他認為合併旨在「拆牆鬆綁」，讓學生更靈活修讀不同科目。

身兼署理文學院長的副校長（教與學）周偉立說，校方已成立6個工作小組，其一是學生為主，處理合併後的學生組織、學生代表在管治架構中的角色。衞炳江稱浸大每科都正在改變，笑說「冇嘢喺呢個世界不變，歌也有得唱，變幻先係永恆」。

浸大擬改革校董會組成方式 明舉行面對面諮詢

另外，浸大擬改革校董會的組成方式。衞炳江希望今年內完成改組，「已經有立法會的朋友跟我說，我諗得可能比較快」。現時浸大學生校董必然由學生會會長出任，校方擬改為由全日制本科生互選產生。衞稱如果將來無學生參選，即學生對校政沒興趣，「可能出了問題」，但他認為無人參選機率低；又說校方亦未曾討論屆時會否委任學生，「我個人好反對委任，學生代表應由學生選出」。他稱網上諮詢階段已結束，明天（16日）將舉行面對面諮詢活動，其後工作小組會討論，再呈上校董會，最終經立法會修例。

本報去年底曾報道，浸大有意遷入政府擬發展的「北都大學教育城」。衞炳江透露，政府去年6月與各院校會面，及至去年8月，教資會及教育局逐一與院校見面了解意向，他稱浸大有興趣全校或局部搬遷，「個波現時在政府那邊，看看他們有甚麼提出來給我們」。