兩外籍女遊客涉肥皂藏550萬元可卡因被捕　明日提堂 (18:02)

香港海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉表示，關員前晚為一名從杜拜經越南河內飛抵本港的女子清關，發現其寄艙行李的X光影像有可疑。關員打開行李檢查，發現有共24塊肥皂。關員認為旅客帶大量肥皂入境有可疑，於是挖開肥皂表層，發現內藏一磚磚白色粉末，初步相信是可卡因。該名女子涉嫌販毒被捕。關員跟進調查，發現另一名女子懷疑與案件有關，她同樣於前日較早時間乘搭另一航班抵港，並已準備於昨日（14日）離港，最終關員昨日在機場拘捕她。

兩名女被捕人均是外籍女子，一名58歲報稱無業人士，另一名48歲報稱售貨員。兩人已經被控同一項販運危險藥物罪，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。海關相信有人打算趁農曆新年出入境高峰期，於低風險中轉國家販毒來港，減低被發現機會。海關會繼續打擊，防止毒品流入香港。

據了解，該兩名女子是朋友關係，懷疑協助同一集團販毒來港，每人收取2至3萬元報酬。海關會繼續調查兩人以前的出入境記錄及毒品流向。