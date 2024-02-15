港超教練招重文襲警罪脫　官斥男警作供「反口覆舌」 (17:36)

報稱足球教練的被告招重文（54歲）否認於2023年5月3日，在香港九龍新蒲崗祟齡街65號仁愛街遊樂場外近燈柱AA6317襲擊在執行職務的警務人員楊鎮陞。

周官裁決時指，涉事警員楊鎮陞在庭上的口供「經常反口覆舌」，出現多處出入，例如楊起初供稱曾「摸一摸腰」檢查被告身上是否有武器，亦同意搜身是正當的警務工作，並有記錄對被告進行搜身，但當辯方展示警員記事冊，顯示沒有記錄搜身或「摸一摸腰」，楊則解釋「摸一摸腰」是「搜查」而非搜身故沒有紀錄，周官直斥其說法「強詞奪理」。

周官續指，綜觀楊的供辭及其他控方證據，均未能顯示案發時車門打開了多少、楊站在甚麼位置、楊的腰間有甚麼裝備、假如被告伸手能否觸及把手，因此即使接納楊的供辭，亦未有足夠證據舉證被告襲警，裁定罪名不成立。被告聞判後向法官鞠躬及表示「多謝法官閣下」。

黃大仙警區交通隊警員楊鎮陞早前在審訊中供稱，他在案發日下午約1時18分，在崇齡街發現被告的車輛停在影響其他車輛的位置及無人看管，遂發出一張定額罰款告票。被告在對面的行人路跑過來斥責「叫住你都告，你夾硬嚟嘅」，並說了一句粗口。楊要求被告冷靜，被告返回車上，楊則站在車門與駕駛座之間，其時被告呼喝「你行開啦！」並用右手抓住車門向內拉，撞到楊的後腰，楊隨即拘捕被告及進行搜身，因被告不斷掙扎，他在同僚協助下為被告扣上手扣。楊回警署發現後腰越來越痛，按上級指示到醫院求醫。