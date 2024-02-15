男子涉以看貓為名強姦女網友　事主稱當時已推開被告堅拒性交 (17:39)

被告陳俊君（現33歲）被控於2022年1月21日在天水圍沙江圍一單位強姦事主X（現20歲）。X透過視像系統供稱，她和被告是同一個Telegram群組成員，曾私訊聊天。當日下午，她在被告家中玩貓和打遊戲機，其後被告叫她入房間聊天。

X憶述，穿睡衣的被告表示「有啲凍」，想擁抱她，她認為兩人不太熟，遂以雙手推開被告。X續說，被告把她拉到床邊，將手放在她腰間，她曾說「唔好」，惟被告沒有理會。後來被告掀開她的上衣摸胸，並在她不情願之下，強行將陰莖插入其下體。她不久離開單位，被告嘗試強塞500元現金，她拒絕後丟在地上，被告再將現金放入其外套口袋。

控方開案陳辭表示，被告在一個網上群組認識X，該群組關於報讀香港專業教育學院（IVE）課程。事發當日，被告將X推到寓所床上強姦，並在X體外射精。被告事後3度向X發信息，包括「其實你對我有無感覺？今晚srooy（sorry），我對你有意思，今日忍唔住，真的srooy（sorry）。」X的內褲事後驗出被告的精液。聆訊明（16日）續。