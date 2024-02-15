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找換店東代客匯款失敗後遭三男綁架　事主稱款項屬詐騙所得已歸還苦主 (14:46)

45歲男商人於2020年，在油麻地被多名綁匪勒令交出金錢，他趁綁匪不在時逃脫及報警處理。事後3男被控綁架、搶劫及處理贓物罪。他們否認控罪，案件今（15日）在高等法院開審。事主供稱，他曾經營找換店生意，案發前他受人委託，要將一筆資金從韓國匯入中國內地，其後該筆資金被揭屬詐騙所得，並在韓國警察命令下歸還給詐騙苦主。事主因而被人遷怒及要求還款，案發當日綁匪聲稱代人向事主討債。

3名被告分別是黎梓舜（39歲）、李建業（48歲）及尹梓晟（39歲）。李及尹同被控綁架及搶劫兩罪，黎則被控一項處理贓物罪。

姓蔡事主供稱，他於2019至2020年間，受一名叫「熊貓」的人士委託，要將一筆資金經找換店從韓國匯入中國內地，不過事主已忘記「熊貓」的本名，該筆資金其後被揭從詐騙所得及須歸還苦主，事後「熊貓」多番騷擾事主，聲稱損失80萬元及要求蔡賠償，但事主認為對方根本沒有損失，因為其資金「有問題」。

至2020年9月6日，事主在將軍澳突然被多人包圍，對方聲稱為「熊貓」向事主討債，事主回應「咁夜冇咁多錢喺身」，其中一人手持斧頭狀物品，威脅事主上車前往油麻地一間大排檔。其後事主致電女友，讓女友提取20萬元，其間有人向事主施襲及搶劫他身上財物，包括一隻鑽石手表。最終事主趁綁匪不在時逃脫及報警。

控方開案陳辭提及，3人於同月被捕，李否認搶劫，尹則保持緘默。警方起回被盜手表，從表身化驗出黎的DNA。承認事實則指，黎被捕後在警誡下稱「老笠唔關我事，肥毛借車畀我揸。隻表唔關我事，可能係肥毛做。」

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