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兩男警涉與15歲少女性交　被指以10萬元換事主不出庭 (14:08)

兩名男警涉於交友程式結識15歲少女，並與她發生性行為，因而被控向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、與年齡在16歲以下的兒童非法性交等共8罪。案件今（15日）在區域法院再訊，控方表示有理由相信被告曾接觸事主，提出支付10萬，換取她不出庭作證，涉妨礙司法公正。控方申請擱置審訊及撤銷被告擔保，並考慮是否修改控罪，但辯方反對。法官高勁修考慮雙方陳辭後批准控方申請，擱置原先的審訊，改於5月16日再訊，二人其間須還押。

今提訊的被告為姚燕武（27歲）及吳星熠（26歲），均報稱公務員。控方表示吳的審訊原本定於今月底，姚的審訊則定於4月底，但案件有新發展，有理由相信姚曾接觸事主，換取事主不指證吳。二人並曾就事件討論，去年12月雙雙因涉嫌妨礙司法公正被捕。法官考慮擱置審訊和撤銷保釋申請時指，雖然無證據顯示吳直接接觸事主，但控方基礎是二人一同作出安排，遂批准控方申請。

吳被控4罪，即2021年11月24日及2022年1月17日與女童X作出嚴重猥褻行為；另於2021年12月25日與X非法性交，以及同日用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。

姚被控4罪，即2021年9月30日煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪；2021 年1月1日至 2022年2月15日之間的某3天兩度向X作嚴重猥褻作為；以及與X非法性交。同案被告賴子樑(28歲)早前承認企圖與16歲以下女童非法性交罪，判囚16個月。

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