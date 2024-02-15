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本地假波案廉署起訴四人　霍斌仁誘港會球員打假波被拒　屠俊翹成外圍「艇仔」 (12:47)

廉署去年5月採取「碧草」行動，打擊非法外圍賭博本地足球及「打假波」貪污集團。署方今早落案起訴三名足球員及一名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，三名球員包括案發時先後效力港會及愉園的霍斌仁、中西區體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）、時任深水埗體育會守門員屠俊翹。四名被告今午將被帶往東區裁判法院應訊。

廉署指，被告涉嫌在2021至2023兩個賽季中，行賄足球員以操縱三支足球隊在港超聯及香港甲組足球聯賽多場賽事的結果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。

廉署又指，霍斌仁涉於2021年10月底效力港會時，向一名港會中場隊友提出每場球賽賄款10000元，誘使對方「打假波」，但對方拒絕；至同年11月初，霍斌仁再分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員，提供賄款30000元及10000元，誘使對方在港會於同年11月7日對標準流浪時「打假波」，但同樣被拒。兩名球員亦向球會匯報事件。

霍斌仁另涉於2022至2023年球季效力港甲球隊愉園時，與當時效力港甲中西區的盧斯安奴、效力港超聯深水埗的門將屠俊翹，以及外圍「艇仔」Waheed Mohammad，於2022年8月至2023年4月期間串謀另一名「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目。

廉署調查發現，4人於2022至2023年球季，合共下注逾30場愉園及中西區體育會有份作賽的賽事，霍斌仁則曾在參賽期間向涉案「艇仔」發出信號以便下注。

相關字詞﹕編輯推介 碧草 港超聯 港甲

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